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Украина присоединилась к Центру безопасности НАТО

07.07.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Украина присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, сообщило министерство обороны балтийской республики.

Украина присоединилась к Центру безопасности НАТО

Отмечается, что перед зданием Центра поднят украинский флаг. «С присоединением Украины добавился не только еще один флаг. Нам важно, чтобы укреплялся персонал центра, углублялись экспертные возможности», — приводятся в сообщении слова директора центра полковника Ромуальда Петкевича.

По его словам, в возглавляемой им структуре теперь к работе приступит эксперт с Украины.

«Для нас представляет ценность тот опыт, который накоплен Украиной во время отражения кибернетических атак против энергетической инфраструктуры страны», — подчеркнул Петкевич.

Учрежденный в 2012 году Центр разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.

Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе.

 
 
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Украина присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, сообщило министерство обороны балтийской...
 
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