Украина присоединилась к Центру безопасности НАТО

Украина присоединилась к работе действующего в Литве Центра энергетической безопасности Североатлантического альянса, сообщило министерство обороны балтийской республики.





Отмечается, что перед зданием Центра поднят украинский флаг. «С присоединением Украины добавился не только еще один флаг. Нам важно, чтобы укреплялся персонал центра, углублялись экспертные возможности», — приводятся в сообщении слова директора центра полковника Ромуальда Петкевича.

По его словам, в возглавляемой им структуре теперь к работе приступит эксперт с Украины.

«Для нас представляет ценность тот опыт, который накоплен Украиной во время отражения кибернетических атак против энергетической инфраструктуры страны», — подчеркнул Петкевич.

Учрежденный в 2012 году Центр разрабатывает для членов Североатлантического альянса рекомендации и предложения по поводу наиболее эффективных энергетических решений в военной сфере, участвует в подготовке учебных программ, организует курсы, проводит научные, технические и академические исследования. Финансируется его работа странами-учредителями и присоединившимися членами.

Заседание Комиссии Украина-НАТО состоится на этой неделе.