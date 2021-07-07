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В Гаити ввели военное положение после убийства президента
Источник материала: Навiны
Временный глава правительства Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза, передает Diario Libre.
Об этом Жозеф
«Осадное положение» введено сроком на 15 дней. В эти дни будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения.
Напомним, минувшей ночью вооруженные люди напали на резиденцию президента и убили его.
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Временный глава правительства Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза, передает Diario Libre.
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