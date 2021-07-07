В Гаити ввели военное положение после убийства президента

Временный глава правительства Гаити Клод Жозеф объявил в стране военное положение после убийства президента Жовенеля Моиза, передает Diario Libre.





Об этом Жозеф сообщил по итогам экстренного заседания правительства Гаити.

«Осадное положение» введено сроком на 15 дней. В эти дни будут приспущены государственные флаги, будут закрыты дискотеки и другие соответствующие учреждения.

Напомним, минувшей ночью вооруженные люди напали на резиденцию президента и убили его.