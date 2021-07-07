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«Шахтер» проиграл «Лудогорцу» в квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Навiны
Чемпион Беларуси по футболу проиграл на выезде клубу «Лудогорец» из Болгарии, пропустив в добавленное время.
Матч 1-го квалификационного раунда завершился со счетом 1:0 в пользу болгарской команды. На 92-й минуте игры отличился Каули Соуза, замкнув с близкого расстояния передачу Чиботы с левого фланга.
«Домашний» поединок горняков пройдет в Белграде 13 июля.
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Чемпион Беларуси по футболу проиграл на выезде клубу «Лудогорец» из Болгарии, пропустив в добавленное время.
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