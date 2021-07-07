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«Шахтер» проиграл «Лудогорцу» в квалификации Лиги чемпионов

07.07.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Чемпион Беларуси по футболу проиграл на выезде клубу «Лудогорец» из Болгарии, пропустив в добавленное время.

«Шахтер» проиграл «Лудогорцу» в квалификации Лиги чемпионов
Источник: LAP.bg

Матч 1-го квалификационного раунда завершился со счетом 1:0 в пользу болгарской команды. На 92-й минуте игры отличился Каули Соуза, замкнув с близкого расстояния передачу Чиботы с левого фланга.

«Домашний» поединок горняков пройдет в Белграде 13 июля.

 
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Чемпион Беларуси по футболу проиграл на выезде клубу «Лудогорец» из Болгарии, пропустив в добавленное время.
 
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