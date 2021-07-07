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Владимир Самсонов объявил о завершении профессиональной карьеры

07.07.2021 22:33 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Лидер национальной команды по настольному теннису Владимир Самсонов официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает Белорусская федерация настольного тенниса.

Самсонову в этом году исполнилось 45 лет, и тем не менее он до сих пор находился в элите мирового настольного тенниса (29 ракетка мирового рейтинга). "К сожалению, травма не позволила ему выступить на своей седьмой Олимпиаде в Токио", - отметили в федерации.

Самсонов - экс-первая ракетка мира. Трехкратный победитель Кубка мира в одиночном разряде (1999, 2001, 2009), 6-кратный чемпион Европы в различных разрядах, 4-кратный победитель "Евро-Топ-12" (1998, 1999, 2001, 2007), 9-кратный победитель европейской Лиги чемпионов.

Самсонов представлял Беларусь на Олимпиадах, начиная с 1996 года - в Атланте, Сиднее, Афинах, Пекине, Лондоне и в Рио-де- Жанейро, где в возрасте 40 лет добился наиболее высокого для себя результата, остановившись в шаге от пьедестала.

 
 
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Лидер национальной команды по настольному теннису Владимир Самсонов официально объявил о завершении своей профессиональной карьеры, сообщает Белорусская...
 
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