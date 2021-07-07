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Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В конкурсной программе участвовали 12 команд и такое же количество социально значимых инициатив со всех регионов. Молодежное крыло женского союза объединяет общее начало. Это моральные ценности и преемственность поколений. В основном, женщины с активной гражданской позицией выступают за укрепление института семьи и оказание помощи нуждающимся, в том числе за духовное и экономическое развитие страны.
Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Символично «Дзявочы вянок Мiра» проходит на Ивана Купала в Мирском замке. В конкурсе участвовали все регионы страны. Свои предложения представили молодые сотрудницы банков, судов, прокуратуры, МВД и МЧС.
Юлия Козяк, участница проекта «Дзявочы вянок Мiра»:
Елена Парчук, председатель Союза женщин МЧС:
Уже известен победитель. Обладателем гранта на реализацию проекта от Белорусского союза женщин стала Минская область с социальным проектом развития. Призы и подарки участницы получили в торжественной обстановке. Праздничный вечер украсила ежегодная церемония спуска на воду венков из цветов и трав. В 2021 году венок мира, духовности, единства отправился по реке Миранка.
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Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?
Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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