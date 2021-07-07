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Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

07.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

В конкурсной программе участвовали 12 команд и такое же количество социально значимых инициатив со всех регионов. Молодежное крыло женского союза объединяет общее начало. Это моральные ценности и преемственность поколений. В основном, женщины с активной гражданской позицией выступают за укрепление института семьи и оказание помощи нуждающимся, в том числе за духовное и экономическое развитие страны.

Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодежь показала, какие сегодня нужны проекты»

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Вовлечение молодежи – это очень своевременный шаг сейчас, потому что у нас 2021 год – Год единения. Здесь мы должны быть едины.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

Символично «Дзявочы вянок Мiра» проходит на Ивана Купала в Мирском замке. В конкурсе участвовали все регионы страны. Свои предложения представили молодые сотрудницы банков, судов, прокуратуры, МВД и МЧС.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

Юлия Козяк, участница проекта «Дзявочы вянок Мiра»:
Сегодня очень важно заниматься молодежью, вкладывать в них духовно-нравственное, патриотическое воспитание. Мы сегодня привезли очень много предложений для Белорусского союза женщин. Министерство внутренних дел не могло оставаться в стороне такой массовой организации.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

Елена Парчук, председатель Союза женщин МЧС:
Наш проект называется «Молодежь. Прямой эфир». Инструментом для продвижения нашего проекта мы выбрали социальные сети. Молодежь сейчас вся там, поэтому мы считаем возможным и необходимым создание аккаунтов Союза женщин МЧС во всех социальных сетях для продвижения наших идей.

«Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодёжном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»?

Уже известен победитель. Обладателем гранта на реализацию проекта от Белорусского союза женщин стала Минская область с социальным проектом развития. Призы и подарки участницы получили в торжественной обстановке. Праздничный вечер украсила ежегодная церемония спуска на воду венков из цветов и трав. В 2021 году венок мира, духовности, единства отправился по реке Миранка.

 
 
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Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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