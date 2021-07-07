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Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодёжь показала, какие сегодня нужны проекты»

07.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодёжь показала, какие сегодня нужны проекты»

Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Наша молодежь показала, какие сегодня нужны проекты, как молодежь видит свою роль в общественной жизни страны. Конечно, проектов у нас гораздо больше, чем сегодня представлено здесь, но каждая область выбрала лучший проект. Мы надеемся, что этот конкурс, наш вернисаж идей, станет ежегодным.

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Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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