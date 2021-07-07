|
Председатель Белорусского союза женщин: «Наша молодёжь показала, какие сегодня нужны проекты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Елена Богдан, председатель Белорусского союза женщин:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)