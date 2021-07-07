ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин

07.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией». Марина Ленчевская высказалась о марафоне Белорусского союза женщин

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Креативные, интересные молодежные проекты. Я надеюсь, что это мероприятие станет доброй традицией. Все проявили активность, и это очень радует не только областные организации Белорусского союза женщин, но и наши объединенки.

Символично проходит на Ивана Купала. Какие проекты представили на молодежном конкурсе «Дзявочы вянок Мiра»? Читайте далее.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Марафон молодежных проектов Белорусского союза женщин 7 июля прошел в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Григорий Азарёнок: «Они обезумели – Запад и его холуи. Они пытаются нас затравить. Санкции – это красные флажки»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by