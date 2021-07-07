|
Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?
Источник материала: СТВ
Евросоюз призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие предложения прозвучали на фоне принятия Венгрией закона о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, также речь шла о нецелевом использовании средств ЕС.
Ольга Шерснева, СТВ:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Венгрия приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Как отреагировал ЕС?
Евросоюз призвал приостановить финансирование Венгрии из-за «серьезных нарушений верховенства закона», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)