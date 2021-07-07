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Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?

07.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На предприятии «Гродно Азот» восстанавливают работу цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В настоящее время специалисты проводят пусковые операции.

Проводят исследования воздуха. Что сейчас происходит в остановившемся цехе «Гродно Азота»?

Сообщения о внеплановой остановке цеха поступили утром 7 июля. Как отмечает пресс-служба «Гродно Азота», случившееся не несет угрозы экологии и здоровью жителей города.

Сейчас на предприятии работают санитарные службы, которые проводят исследования воздуха и осуществляют контроль за его качеством. Превышений установленных норм не зафиксировано. Причины остановки выясняются.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. На предприятии «Гродно Азот» восстанавливают работу цеха азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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