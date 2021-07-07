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«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ

07.07.2021 22:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 7 июля рассказал генеральный прокурор Беларуси на конференции в Санкт-Петербурге.

Участники саммита обсуждают тему защиты прав человека и общества. На заседании с докладом выступил и генпрокурор Беларуси.

«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ

Андрей Швед акцентировал внимание европейских коллег на том, как продвигается расследование уголовного дела, которое было возбуждено в стране в апреле 2021 года.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Подробнее здесь.

Андрей Швед отметил, что в настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев фактов нацистских преступлений. В ряде регионов страны начаты раскопки массовых захоронений.

«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ

Андрей Швед, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Мы ориентированы на реализацию антифашистского принципа – никогда больше. Думали, что коричневая чума – это уже история, но на самом деле сегодняшние реалии говорят о том, что этого забывать нельзя. Мы придаем большое значение расследованию этого уголовного дела, будем по возможности информировать все международные институты, в том числе генеральных прокуроров европейских стран, которым мы направим к концу года полный пакет, где будут указаны бесспорные факты, задокументировано с применением современных криминалистических средств, о массовом уничтожении. Ведь речь шла не только о белорусах, а в целом о других народах Советского Союза. Но и покажем связь тех нацистских преступников и их потомков, которые тогда совершали злодеяния, с преступлениями, которые совершаются в настоящее время.

Известно, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и в настоящее время проживают 96 бывших членов латышского легиона SS, 15-й латышской дивизии Waffen-SS и других преступных группировок времен войны.

«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ

Сейчас следственная группа проверяет их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси. Наша сторона направила поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию. Генпрокуратура намерена представить материалы уголовного дела в международный трибунал.

«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ

В ответ на выступление Шведа российская сторона подчеркнула, что прокуратура Российской Федерации также заинтересована в этом процессе.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
 
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