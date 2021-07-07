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«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 7 июля рассказал генеральный прокурор Беларуси на конференции в Санкт-Петербурге.
Участники саммита обсуждают тему защиты прав человека и общества. На заседании с докладом выступил и генпрокурор Беларуси.
Андрей Швед акцентировал внимание европейских коллег на том, как продвигается расследование уголовного дела, которое было возбуждено в стране в апреле 2021 года.
Андрей Швед отметил, что в настоящее время проводятся допросы свидетелей и очевидцев фактов нацистских преступлений. В ряде регионов страны начаты раскопки массовых захоронений.
Андрей Швед, генеральный прокурор Республики Беларусь:
Известно, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и в настоящее время проживают 96 бывших членов латышского легиона SS, 15-й латышской дивизии Waffen-SS и других преступных группировок времен войны.
Сейчас следственная группа проверяет их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси. Наша сторона направила поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию. Генпрокуратура намерена представить материалы уголовного дела в международный трибунал.
В ответ на выступление Шведа российская сторона подчеркнула, что прокуратура Российской Федерации также заинтересована в этом процессе.
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«Думали, что коричневая чума – это уже история». Андрей Швед об уголовном деле по факту геноцида белорусов во время ВОВ
Новости Беларуси. В Беларуси возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского населения во время Великой Отечественной войны, сообщили в программе...
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