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Вырубленная на продажу древесина осталась гнить в лесу. В причинах разбирается КГК

07.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вырубленная на продажу древесина осталась гнить в лесу. В причинах разбирается КГК

Десятки тысяч рублей недополученной прибыли. Комитет госконтроля совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира зафиксировали факты бесхозяйственности в Климовичском лесхозе.  Вырубленная древесина, часть из которой относится к категории «деловой», осталась гнить в лесу. Почему почти год никто не занимался проблемой? Контролеры сейчас выясняют.


К совместному расследованию Госконтроля и инспекции охраны животного и растительного мира. В поле зрения попал Климовичский лесхоз и вырубленная древесина, которую не обработали и никак не использовали. 

Площадь этих двух делянок в Климовичском районе – почти 7,5 гектара. А эти деревья вырубили ещё прошлым летом, но до сих пор не вывезли. Часть «деловой» древесины уже превратилась в лучшем случае в дрова.

Денис Журавлёв, лесничий Малышковичского лесничества Климовичского лесхоза: «Так как техника не смогла сюда заехать, сделать подвозку и трелёвку. Поэтому – такая проблема. Сейчас для нас важно, чтобы была солнечная и сухая погода. Мы сюда загоним технику и вывезем данную древесину. Пропадать ей, или оставить на данной лесосеке мы, себе не позволим».

Год назад для вырубки и транспортировки лесхоз нанял индивидуального предпринимателя, заплатив за это почти 6000 рублей. Из 2300 кубов древесины половину должны были реализовать по стоимости «деловой». Оставшуюся – на дрова. 730 кубометров леса до сих пор продолжает гнить на делянках. А это почти 15 железнодорожных вагонов. Арифметика убытков – десятки тысяч рублей.

Эмин Танифаев, заместитель начальника Кричевского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Могилевской области: «Индивидуальным предпринимателем заявленный объём работ в полном объёме выполнен не был, что повлекло за собой порчу леса. В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой действиям указанных лиц будет дана правовая оценка». 

В лесхозе ссылаются на погоду. Зимой – обильные снегопады, сейчас – избыток влаги в почве. Местность болотистая – технике проехать сложно. Грубые нарушения при заготовке древесины получили огласку после проверки лесхоза Комитетом госконтроля и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира. 

Сергей Павликов, заместитель начальника управления контроля за работой природоохранного комплекса, лесохозяйственной отрасли и проблем Чернобыля КГК Беларуси: «Обычно такие лесосеки вырубаются либо в зимний морозоустойчивый период, когда почва держит лесозаготовительную технику, когда можно без проблем её вывезти, либо в засушливое лето, как сейчасЛес на корню может стоять. 80 лет он простоял и ещё простоит сколько надо. То есть не обязательно было ронять его в это болото. И попросту уничтожать». 

Порча древесины, нарушение сроков вывоза из леса и недополученная прибыль –проблемы этим не ограничились. Антисанитарные условия, в которых лес находится уже год, может грозить убытками гораздо большего масштаба.

Сергей Радкевич, заместитель начальника Могилёвской областной инспекции охраны животного и растительного мира: «Помимо этого, она ещё является и инкубатором для расселения различного рода вредителей лесаВ связи с чем на прилегающих площадях зачастую возникают очаги распространения как стволовых вредителей, так и других вредителейЭто может привести к ещё большим убыткам. Как со стороны лесхоза, так и со стороны государства». 

Только за последний год факты порчи древесины выявлены в пяти лесхозах страны. По Климовическому проверка ещё не завершена. А потому окончательную сумму ущерба предстоит подсчитать, как и степень ответственности работников лесхоза.  

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Десятки тысяч рублей недополученной прибыли. Комитет госконтроля совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира зафиксировали...
 
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