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Вырубленная на продажу древесина осталась гнить в лесу. В причинах разбирается КГК
Источник материала: ОНТ
Десятки тысяч рублей недополученной прибыли. Комитет госконтроля совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира зафиксировали факты бесхозяйственности в Климовичском лесхозе. Вырубленная древесина, часть из которой относится к категории «деловой», осталась гнить в лесу. Почему почти год никто не занимался проблемой? Контролеры сейчас выясняют.
К совместному расследованию Госконтроля и инспекции охраны животного и растительного мира. В поле зрения попал Климовичский лесхоз и вырубленная древесина, которую не обработали и никак не использовали.
Площадь этих двух делянок в Климовичском районе – почти 7,5 гектара. А эти деревья вырубили ещё прошлым летом, но до сих пор не вывезли. Часть «деловой» древесины уже превратилась в лучшем случае в дрова.
Год назад для вырубки и транспортировки лесхоз нанял индивидуального предпринимателя, заплатив за это почти 6000 рублей. Из 2300 кубов древесины половину должны были реализовать по стоимости «деловой». Оставшуюся – на дрова. 730 кубометров леса до сих пор продолжает гнить на делянках. А это почти 15 железнодорожных вагонов. Арифметика убытков – десятки тысяч рублей.
В лесхозе ссылаются на погоду. Зимой – обильные снегопады, сейчас – избыток влаги в почве. Местность болотистая – технике проехать сложно. Грубые нарушения при заготовке древесины получили огласку после проверки лесхоза Комитетом госконтроля и Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира.
Порча древесины, нарушение сроков вывоза из леса и недополученная прибыль –проблемы этим не ограничились. Антисанитарные условия, в которых лес находится уже год, может грозить убытками гораздо большего масштаба.
Только за последний год факты порчи древесины выявлены в пяти лесхозах страны. По Климовическому проверка ещё не завершена. А потому окончательную сумму ущерба предстоит подсчитать, как и степень ответственности работников лесхоза.
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Десятки тысяч рублей недополученной прибыли. Комитет госконтроля совместно с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира зафиксировали...
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