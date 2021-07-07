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«Шахтер» уступил «Лудогорцу»
Источник материала: ОНТ
В первой игре квалификационного этапа Лиги чемпионов UEFA солигорский «Шахтер» минимально проиграл болгарскому «Лудогорцу». Единственный гол бы забит на 92-й минуте.
Ответная игра пройдет 13 июля на нейтральном поле в Сербии.
Фото: fcshakhter.by
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В первой игре квалификационного этапа Лиги чемпионов UEFA солигорский «Шахтер» минимально проиграл болгарскому «Лудогорцу». Единственный гол бы забит на 92-й...
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