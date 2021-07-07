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Умер Роберт Дауни-старший
Источник материала: ОНТ
Актер и режиссер Роберт Дауни-старший умер в США в возрасте 85 лет. Об этом
Дауни-старшему в конце июня исполнилось 85 лет. Артист страдал синдромом Паркинсона на протяжении более чем пяти лет. Он скончался дома в Нью-Йорке.
Фото: страница Instagram Роберта Дауни-младшего
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Актер и режиссер Роберт Дауни-старший умер в США в возрасте 85 лет. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Daily News. Дауни-старшему в конце июня...
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