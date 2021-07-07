Умер Роберт Дауни-старший

Источник материала: ОНТ

Актер и режиссер Роберт Дауни-старший умер в США в возрасте 85 лет. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на New York Daily News.

Дауни-старшему в конце июня исполнилось 85 лет. Артист страдал синдромом Паркинсона на протяжении более чем пяти лет. Он скончался дома в Нью-Йорке.

Фото: страница Instagram Роберта Дауни-младшего

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram