Источник материала: ОНТ

Белорусский хоккеист Иван Дроздов продолжит карьеру в московском «Спартаке».

21-летний нападающий подписал двухстороннее соглашение с клубом на один год. Последние три сезона Иван Дроздов провёл в минском «Динамо». В 93 матча он забросил три шайбы и отдал 10 голевых передач. Кроме того, Дроздов дважды становился чемпионом Беларуси и лучшим бомбардиром плей-офф в составе минской «Юности».

ФОТО: hcdinamo.by

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