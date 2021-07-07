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Белорусский хоккеист Иван Дроздов продолжит карьеру в московском «Спартаке»
Источник материала: ОНТ
Белорусский хоккеист Иван Дроздов продолжит карьеру в московском «Спартаке».
21-летний нападающий подписал двухстороннее соглашение с клубом на один год. Последние три сезона Иван Дроздов провёл в минском «Динамо». В 93 матча он забросил три шайбы и отдал 10 голевых передач. Кроме того, Дроздов дважды становился чемпионом Беларуси и лучшим бомбардиром плей-офф в составе минской «Юности».
ФОТО: hcdinamo.by
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Белорусский хоккеист Иван Дроздов продолжит карьеру в московском «Спартаке». 21-летний нападающий подписал двухстороннее соглашение с клубом на один год....
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