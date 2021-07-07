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Владимир Самсонов объявил о завершении профессиональной карьеры
Источник материала: ОНТ
Легендарный белорусский спортсмен, игрок в настольный теннис Владимир Самсонов заверши карьеру. Об этом
В этом году известному теннисисту исполнилось 45 лет, нон он, несмотря на возраст, находился в топ-30 мирового настольного тенниса.
Травма не позволила Самсонову выступить на Олимпиаде в Токио.
Фото: Федерация настольного тенниса Беларуси
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Легендарный белорусский спортсмен, игрок в настольный теннис Владимир Самсонов заверши карьеру. Об этом информирует Федерация настольного тенниса Беларуси. В...
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