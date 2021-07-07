Владимир Самсонов объявил о завершении профессиональной карьеры

Источник материала: ОНТ

Легендарный белорусский спортсмен, игрок в настольный теннис Владимир Самсонов заверши карьеру. Об этом информирует Федерация настольного тенниса Беларуси.

В этом году известному теннисисту исполнилось 45 лет, нон он, несмотря на возраст, находился в топ-30 мирового настольного тенниса.

Травма не позволила Самсонову выступить на Олимпиаде в Токио.

Фото: Федерация настольного тенниса Беларуси

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram