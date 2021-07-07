Журналиста расстреляли в центре Амстердама. Киллер выпустил 5 пуль

Источник материала: ОНТ

Шокирующие новости пришли из Нидерландов. В самом центре Амстердама расстреляли известного журналиста-расследователя Питера де Вриса. Нападавшие открыли по репортёру огонь, когда он выходил из телестудии. В тяжёлом состоянии 64-летнего мужчину доставили в больницу, где врачи продолжают бороться за его жизнь.

Место стрельбы всё ещё оцеплено, эксперты-криминалисты продолжают кропотливую работу в квартале, где всё произошло, хотя картина случившегося им уже примерно понятна. В их распоряжении есть видео с уличных камер, которое тоже публикуется лишь частично. Было около 20:00, когда Питер Де Врис вышел на улицу после записи телевизионного ток-шоу, где он принимал участие. Тихий квартал внезапно пронзили выстрелы. Киллер выпустит в журналиста пять пуль. Одна из них попадёт в голову. В тяжелейшем состоянии его экстренно госпитализируют, и борьба за его жизнь всё ещё продолжается. Врачи отбиваются от коллег-репортёров заученной фразой: делаем всё, что в наших силах.

Спецоперация, которую молниеносно развернули спецслужбы, дала результат. На шоссе за городом силовики заблокировали легковой автомобиль, в котором были задержаны двое подозреваемых. Ещё одного человека задержали в восточной части города. Сообщается, что один из них является гражданином Польши.

Информацию о мотивах нападавших и, конечно, заказчиках следствие пока держит в секрете, объясняя всё активной фазой расследования, но у коллег журналиста и общественности мало сомнений, что всё это месть за профессиональную деятельность.

Питера Де Вриса называют ведущим криминальным репортёром Нидерландов, получившим известность своими расследованиями о торговле людьми и наркобизнесе. Но в последнее время он часто стал участвовать в судебных заседаниях, представляя сторону потерпевших или свидетелей. Как раз сейчас он является доверенным лицом ключевого свидетеля в одном из самых громких процессов Нидерландов последних лет. Речь о так называемом деле Маренго – марокканско-голландская преступная группа, участников которой обвиняют в отлаженной торговле наркотиками и массовых убийствах. Главный фигурант – 43-летний Ридуан Таги, самый разыскиваемый преступник по линии Европола, которого считают боссом этой преступной группы и который пригрозил смертью всем, кто будет помогать следствию. Только за время судебного процесса было убито 6 человек, в том числе брат и адвокат того самого свидетеля, которому в последнее время помогал журналист Питер Де Вирс. Люди не сомневаются, покушение на него – это дело рук криминала.

Премьер-министр Нидерландов назвал случившееся шокирующим. Осуждение совершенному нападению выразил королевский двор Нидерландов. Но слов и сожалений здесь мало, считают в организации «Репортеры без границ», нужны действия, которые смогут реально защитить репортеров от угроз.

Нападение на журналистов в Нидерланадах не такая уж редкость. За последние годы независимые редакции стали всё чаще фиксировать угрозы в свой адрес. Два года назад редакцию крупнейшей газеты страны De Telegraaf протаранил фургон, возник пожар. Водителя на месте не оказалось. В редакции уверены, это была спланированная атака. За неделю до неё соседнее здание, где находится редакция журнала «Панорама» обстреляли из гранатомета. По одной из версий, это была месть за публикацию о преступлениях одного их местных мотоклубов.

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