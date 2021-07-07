Все изменения в Конституцию рассмотрены. Дело за юридическим оформлением. Скоро документ представят Президенту

Источник материала: ОНТ

Работа над главным документом страны близится к завершению. Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения по каждому разделу Основного Закона.

Проанализировано более 10 тысяч предложений от граждан и экспертного сообщества. Теперь все правки оформляют юридически, чтобы уже на следующем заседании комиссии представить итоговый проект новой Конституции.

Рассматривается перераспределение полномочий между разными ветвями власти. Появится и новый орган народовластия – Всебелорусское народное собрание. Редакцию Конституции дополнят новыми положениями – о сохранении национальной самобытности, культурно-духовных традициях, защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, развитии атомной энергетики в мирных целях.

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси: «Всесторонне, тщательно были проанализированы предложения граждан, членов Конституционной комиссии по возможным изменениям преамбулы Конституции, раздела "Основы конституционного строя", определение статуса Всебелорусского народного собрания. Можно сегодня констатировать, что все разделы Конституции, возможные их изменения рассмотрены на заседании Конституционной комиссии».

Их ещё раз проанализируют, чтобы внесённые изменения не противоречили друг другу. Новый проект Конституции будет соответствовать времени и учитывать интересы каждого.

Итоговый проект Конституции до 1 августа представят Президенту. Возможные изменения обсудят всенародно. Принять новый Основной Закон страны предполагается на референдуме в начале будущего года.

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