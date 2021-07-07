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Все изменения в Конституцию рассмотрены. Дело за юридическим оформлением. Скоро документ представят Президенту
Источник материала: ОНТ
Работа над главным документом страны близится к завершению. Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения по каждому разделу Основного Закона.
Проанализировано более 10 тысяч предложений от граждан и экспертного сообщества. Теперь все правки оформляют юридически, чтобы уже на следующем заседании комиссии представить итоговый проект новой Конституции.
Рассматривается перераспределение полномочий между разными ветвями власти. Появится и новый орган народовластия – Всебелорусское народное собрание. Редакцию Конституции дополнят новыми положениями – о сохранении национальной самобытности, культурно-духовных традициях, защите исторической памяти о Великой Отечественной войне, развитии атомной энергетики в мирных целях.
Их ещё раз проанализируют, чтобы внесённые изменения не противоречили друг другу. Новый проект Конституции будет соответствовать времени и учитывать интересы каждого.
Итоговый проект Конституции до 1 августа представят Президенту. Возможные изменения обсудят всенародно. Принять новый Основной Закон страны предполагается на референдуме в начале будущего года.
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Все изменения в Конституцию рассмотрены. Дело за юридическим оформлением. Скоро документ представят Президенту
Работа над главным документом страны близится к завершению. Конституционная комиссия рассмотрела все возможные изменения по каждому разделу Основного Закона....
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