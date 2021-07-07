Польский след белорусских протестов. Новая порция данных под грифом «для своих» слита в Сеть

Источник материала: ОНТ

Чем дальше от августовских событий, тем больше вскрывается правды, причём иногда – совершенно случайно. Попытки влияния политических элит Польши на протесты в Минске подтвердились после того, как в интернет попала частная переписка чиновников из Варшавы. Причём слиты письма вплоть до персон, которые ещё недавно до последнего отрицали очевидное – вмешательство в суверенные дела Беларуси. Речь об электронных сообщениях премьер-министра Польши, главы канцелярии премьера и ещё нескольких чиновников. В них – доказательства того, что деструктивный центр белорусских протестов, в первую очередь – экстремистские телеграм-каналы, был подконтролен официальной Варшаве. Кажется, что порция слитых данных – это лишь незначительная часть информации, которая предназначалась, как говорится, «для своих», но стала достоянием общественности. Сами главные «герои» переписок подлинность писем не опровергают.

Как мне кажется, мы, потребители информации, сейчас по-разному относимся к тем новостям, которые слышим, видим и читаем.

Фактических подтверждений тех тезисов, которые мы проговаривали год назад, стало гораздо больше. Те, кто всегда был за действующую власть и Президента, сейчас читают с реакцией: «Ну вот, мы так и думали». Те, кто против и не готов мыслить критически, продолжают говорить: «Вы всё врёте!» Убеждён, что их меньшинство. И верю, что их точно меньше, чем тех, кто со скепсисом относился к общим тезисам «госпропаганды» годичной давности, но сейчас, получив массу доказательств, признался хотя бы самому себе, что ошибался. Ну и есть, скажем так, разумно сомневающиеся, те, кто анализирует. Вторые сутки инфополе Беларуси занято сливом частных переписок польских чиновников про наши августовские протесты, и переписка доказывает, что они не такие уж и наши. Вопрос: как на это будут реагировать разные категории потребителей информации? Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Итак, начнём с предыстории и главного действующего лица. Этого гражданина зовут Михал Дворчик, это руководитель канцелярии главы польского правительства, что-то типа управделами по-нашему. Месяц назад (ещё раз – месяц назад) в польских СМИ (ещё раз – в польских СМИ) появляется новость, что электронная почта товарища Дворчика была взломана. Ещё чуть позже в сети появляются переписки Дворчика с коллегами: там обсуждение Украины, отношения Варшавы с Вильнюсом, Берлином и Вашингтоном, прочее. На то время Беларусь вообще никак не фигурировала в слитой переписке. Но Дворчик внезапно делает пост в Twitter.

Для начала он подтверждает, что его почту взломали, «часть украденных документов уже просочилась в СМИ», пишет сам Дворчик, он же говорит, что на этой почте не находились никакие данные, которые носили бы закрытый, тайный, секретный или совершенно секретный характер. А далее – внезапно: «Слитые данные могут использоваться в качестве доказательства мнимого польского вмешательства во внутренние дела Беларуси».

Так Беларусь внезапно 9 июня появилась в этой истории с подачи самого польского чиновника, о Минске до этого речи вообще не шло. Для начала, товарищ Дворчик хитрит: говорит, что никаких секретных документов слито не было, но ведь, кроме документов с грифами секретности, есть и просто правда, которую скрывают. А ещё глава польской канцелярии сам заговорил о Беларуси без на то надобности – значит ли это, что он знал, что ещё в слитой переписке было именно по нашей стране?

И вот вчера переписки польских чиновников про Беларусь появляются в Сети. Переписка №1 от 19 августа 2020 года, между Дворчиком и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Первый пишет второму, что готовится интервью с экстремистским телеграм-каналом, это, мол, окажет большое влияние на белорусов. То есть премьер-министр Польши влиял на белорусов. К этой переписке прикреплены письма от вице-министра иностранных дел Польши Павла Яблонского и замдиректора информцентра польского правительства Мариуша Хлопика. Пишут следующее: интервью Моравецкого телеграм-каналу – это, мол, чёткое подтверждение белорусам, что Варшава водила их за нос. И это называется «дополнительной провокацией», и польские чиновники помельче опасаются обратной «ответки» со стороны Лукашенко.

По большому счёту, эта переписка от 19 августа 2020 года – обсуждение, нужно ли и дальше обострять отношения с Минском, с намёками, что, да, Польша влияла на протесты в Беларуси. Допустим, не организовывала всё, но влияла, и очень сильно. Второе письмо – 20 августа 2020 года, Дворчик пишет Моравецкому: «В Вильнюсе Ромашевская с Джекавицким (наш белорус) два раза встретились с Тихановской, пытаемся поставить возле нее нашего советника. Установили хорошие контакты с людьми из окружения Тихановской. Сегодня был выбран президиум Координационного совета – там есть наши люди. Главная советница Тихановской и член президиума Координационного совета должна прилететь из Минска на встречу в канцелярию премьер-министра в пятницу».

Человек из окружения Тихановской летит из Минска на переговоры с премьер-министром Польши, хотя сама Тихановская в это время находится в Вильнюсе. Зачем тогда лететь в Варшаву? Деньги? Инструкции? Третье письмо, два дня позже, 22 августа 2020 года, Дворчик пишет Моравецкому, что «идея использовать Алеся Зарембюка (председателя фонда «Белорусский дом в Варшаве») оптимальна. А то, что Польша влияла на протесты в Минске через «Белорусский дом в Варшаве», говорят открыто уже все, от Протасевича и Шинкевича до остальных. Но вот об этом же пишет руководитель канцелярии главы польского правительства своему премьер-министру.

Это было всего спустя 2 недели после наших выборов. Было ли это до них? И четвёртое письмо, в тот же день. Дворчик пишет, что «провел длинный разговор с Латушко, экстремистский телеграм-канал в Варшаве хотят забрать к себе крупнейшие газета и фонд в Польше, но те хотят остаться лояльными нынешним варшавским партнёрам». А ещё – Дворчик говорит, что глава «Белорусского дома в Варшаве» Зарембюк боится звонить Моравецкому. Моравецкий, премьер-министр Польши, просит телефон Зарембюка – мол, позвоню сам. И Дворчик сбрасывает актуальный номер Зарембюка – с этим никто не спорит.

Что мы узнали из всех этих переписок? Действительно, пока уличить во лжи Дворчика нельзя – в слитых данных нет секретных и совсекретных документов. Но его переписки с другими польскими чиновниками очень толсто намекают на то, что такие документы по влиянию Варшавы на протесты в Минске существуют. Польша, кстати, по главному тренду последних лет, в хакерской атаке обвинила Россию. Дай бог, чтобы соседи – или вообще неважно кто – ещё что-то вскрыли, или показали всё, что у них есть. Ведь Варшава понятия не имеет о реальном объёме утечки, и раз «Дворчик просто открывался» – там может быть намного больше интересного. Но!

Руководитель канцелярии главы польского правительства Дворчик ещё месяц назад сказал, что опасается, что слитые данные будут использованы «в качестве одного из элементов широкой дезинформационной деятельности, содержащей фальсифицированные и подвергшиеся манипуляциям данные». Что имел в виду Дворчик – чуть позже, пока вернёмся к разности оценки этих сливов.

Откуда, как и кем произошёл слив – пока неизвестно. Те, кто в Беларуси всегда был за действующую власть и Президента, сейчас эти польские переписки читают с реакцией: «Ну вот, мы так и думали». Польское вмешательство в наши дела было очевидным, нужно было только время, чтобы доказать. Те, кто со скепсисом относится к доминирующему влиянию Польши на наши протесты, обдумают прочитанное, решат, верить этим сливам или нет – и это прекрасно, потому что не только читать и ретранслировать, но и анализировать – это то, чего нам, потребителям информации, не хватило в августе. Но остались у нас и те, кто опять скажет: «Вы всё врёте, это фейки».

Отчасти об этом и говорил Дворчик, его сумбурные мысли расшифруем мы: польский чиновник сказал, что опасается, что к существующим реальным слитым перепискам оппонентами Польши добавится парочка-другая мощных фейков, и в общей массе правды эта незначительная доля дезинформации будет восприниматься как истина, что больно ударит по Варшаве.

Давайте допустим, что это так. В таком случае, Варшава получает очень болезненный удар ровно теми же методами, которыми они бомбили Минск в прошлом году, бомбят и сегодня. На войне как на войне – и это уже проблемы Дворчика, Моравецкого и остальных, как оправдываться перед своими избирателями и за правду, и за дезинформацию. И пока они будут решать свои проблемы – меньше будет времени и сил совать нос в чужие дела. Но! Громких опровержений из Варшавы до сих пор не было. А это значит, что всё в этих переписках о польском кукловодстве белорусских протестов – правда. Или, как вариант – они там понимают, что эти сливы – это цветочки. Может, у их оппонентов есть ягодки, которые тоже правда? Вот и молчат дворчики и моравецкие от греха подальше.

В любом случае, у Варшавы теперь – проблемы. И, откровенно говоря, это прекрасно. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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