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Беларусь направила запросы по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны в 8 стран

07.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь направила запросы по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны в 8 стран

Беларусь направила запросы по делу о геноциде наших граждан в годы Великой Отечественной войны в 8 стран. Об этом на прокурорской конференции в Санкт-Петербурге сообщил генеральный прокурор нашей страны. 

Андрей Швед поделился с коллегами, как идет расследование этого уголовного дела. Во время Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов. Некоторые из них живы до сих пор. И не понесли наказание. Из материалов дела: на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других государств сейчас живут  96 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС и других преступных организаций периода Великой Отечественной. По словам генпрокурора, это создаёт почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей. 

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «Организаторы, а мы хорошо знаем, что это спецслужбы, должностные лица ряда сопредельных государств в основу положили идею того, что они имеют право вмешиваться в нашу личную жизнь. Откуда это исходит? С тех же стран, с территории которых 80 лет назад пришли фашисты, чтобы нас тотально уничтожить. Опять же из этих стран идет попытка возродить эту коричневую чуму в виде цветной революции и, по сути дела, уничтожить наши государства». 

В рамках международного сотрудничества направлены запросы об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию. 

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Беларусь направила запросы по делу о геноциде наших граждан в годы Великой Отечественной войны в 8 стран. Об этом на прокурорской конференции в Санкт-Петербурге...
 
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