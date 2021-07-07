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Беларусь направила запросы по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны в 8 стран
Источник материала: ОНТ
Беларусь направила запросы по делу о геноциде наших граждан в годы Великой Отечественной войны в 8 стран. Об этом на прокурорской конференции в Санкт-Петербурге сообщил генеральный прокурор нашей страны.
Андрей Швед поделился с коллегами, как идет расследование этого уголовного дела. Во время Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов. Некоторые из них живы до сих пор. И не понесли наказание. Из материалов дела: на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других государств сейчас живут 96 бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС и других преступных организаций периода Великой Отечественной. По словам генпрокурора, это создаёт почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей.
В рамках международного сотрудничества направлены запросы об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию.
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Беларусь направила запросы по делу о геноциде наших граждан в годы Великой Отечественной войны в 8 стран. Об этом на прокурорской конференции в Санкт-Петербурге...
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