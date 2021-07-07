Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити

Источник материала: ОНТ

На границе с Гаити упал вертолет военно-воздушных сил Доминиканской республики. Об этом информирует Dia.

По сведениям источника, судно упало при посадке в Химани. Данных о пострадавших или погибших не приводятся.

Подчеркивается, что разбившийся вертолет был частью операции, которую развернуло министерство обороны страны после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза .

Фото: Pixabay

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