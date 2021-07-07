|
Вертолет доминиканских ВВС упал на границе с Гаити
Источник материала: ОНТ
На границе с Гаити упал вертолет военно-воздушных сил Доминиканской республики. Об этом
По сведениям источника, судно упало при посадке в Химани. Данных о пострадавших или погибших не приводятся.
Подчеркивается, что разбившийся вертолет был частью операции, которую развернуло министерство обороны страны после
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На границе с Гаити упал вертолет военно-воздушных сил Доминиканской республики. Об этом информирует Dia. По сведениям источника, судно упало при посадке в Химани....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)