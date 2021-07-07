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Помогают строить магистраль – первую бетонную дорогу в Могилёве. Впечатления белорусов о работе в студотрядах
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудовой семестр в самом разгаре. Только в Могилевской области рабочее настроение царит в 126 студенческих отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1,5 тысячи могилевских ребят трудятся на самых разных объектах: от сельскохозяйственных полей до Белорусской атомной электростанции. В эти жаркие месяцы молодые люди не только набьют руку в профессиональном смысле, но и заработают.
Мы здесь работаем уже неделю, но загар у нас, как будто в прошлом месяце отдохнули в Египте или Турции.
Бронзовый загар – это лишь бонус, а вот прикоснуться к самому современному и масштабному дорожному проекту будущие строители дорог считают большой удачей. Ребята участвуют в создании магистрали, которая очень нужна городу. Трасса-дублер позволит существенно разгрузить центральные улицы. Ее длина составит 7 километров, и это будет первая бетонная дорога в Могилеве. Не только посмотреть, но и прикоснуться к такой стройке – бесценный опыт.
Антон Скорба, студент Белорусско-Российского университета:
Иван Кравец, студент Белорусско-Российского университета:
Сейчас ребята работают над благоустройством уже готовой части дорожного полотна. Помогают устанавливать бордюры и тротуарную плитку. От инструментов на руках у многих уже наметились мозоли, но это не пугает, и больше половины из них планируют продолжить здесь работать и в августе.
Олег Бойко, комиссар Могилевского областного штаба студенческих отрядов БРСМ:
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Помогают строить магистраль – первую бетонную дорогу в Могилёве. Впечатления белорусов о работе в студотрядах
Новости Беларуси. Трудовой семестр в самом разгаре. Только в Могилевской области рабочее настроение царит в 126 студенческих отрядах, сообщили в программе Новости...
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