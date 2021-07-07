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Ещё час назад сдавала экзамен. Студентка медколледжа о работе летом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Трудовой семестр в самом разгаре. Только в Могилевской области рабочее настроение царит в 126 студенческих отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1500 могилевских ребят трудятся на самых разных объектах: от сельскохозяйственных полей до Белорусской атомной электростанции. В эти жаркие месяцы молодые люди не только набьют руку в профессиональном смысле, но и заработают.
Юлия Мычка, корреспондент:
А сделать это сегодня невозможно без ПЦР-теста. Медицинские студенческие отряды взяли на себя часть бумажной работы в лабораториях вирусологической диагностики.
Анастасия Савельева, заведующая лабораторией Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Еще час назад студентка первого курса Могилевского медицинского колледжа Диана Александрова сдавала экзамен. Девятка уже в зачетке, и сессия, уверена девушка, не повод отказываться от дополнительного заработка. В период летних экзаменов студенты работают на полставки.
Диана Александрова, студентка Могилевского медицинского колледжа:
Заработанные деньги Диана планирует потратить на курсы вождения, и это, кстати, самый популярный ответ среди студентов трудовых отрядов. Зарабатывают они по-разному – от 400 до 2500 рублей. Расчетник с такой увесистой зарплатой получили ребята, которые трудились на горецком сельхозпредприятии во время посевной кампании.
В целом, каждый третий студент Могилевской области изъявляет желание остаться на своем рабочем месте до конца лета.
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Новости Беларуси. Трудовой семестр в самом разгаре. Только в Могилевской области рабочее настроение царит в 126 студенческих отрядах, сообщили в программе Новости...
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