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В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице

07.07.2021 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мядельском районе юный велосипедист попал под колеса авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Мядельском районе Mercedes сбил школьника на велосипеде. Мальчик в больнице

ДТП случилось в городском поселке Кривичи. 66-летний местный житель, управляя автомобилем Mercedes, двигался по улице Энгельса. В попутном направлении на велосипеде ехал семиклассник. В результате наезда школьник получил травмы. Он в больнице. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Новости Беларуси. В Мядельском районе юный велосипедист попал под колеса авто, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ДТП случилось в городском поселке Кривичи....
 
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