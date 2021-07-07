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«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области

07.07.2021 23:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области

Главный вектор соглашения – сфера здравоохранения. Благодаря новому проекту Миноблисполкома и китайской корпорации планируется построить хирургический корпус и современную инфекционную больницу. Предполагается, что последняя появится в Борисове.

«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Город Борисов, потому что там есть сегодня, скажем так, инфраструктура, есть специалисты, есть функционирующая инфекционная больница. Мы хотели, чтобы все-таки уже новая больница отвечала всем современным требованиям. Направлений у нас очень много, но мы определили для себя приоритеты на первоначальном этапе – это сфера здравоохранения. У наших китайских коллег большой опыт в строительстве объектов здравоохранения. И нам для Минской области два важных объекта необходимы – это строительство хирургического корпуса в областной больнице и современной инфекционной больницы на территории Минской области, используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы.

«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области

Ли Хайсинь, вице-президент Китайской корпорации инжиниринга САМСЕ:
Надеюсь, что наше сотрудничество будет способствовать улучшению жизни двух стран, укреплению дружбы народов и внесет вклад в развитие Минской области. Кстати, мы уже имеем хорошую базу сотрудничества. И я надеюсь, что у нас будет больше перспектив.

«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области

Также стороны планируют расширить сотрудничество в сфере торговли и сельского хозяйства. Белорусская сторона также заинтересована в реализации совместного проекта по созданию завода по производству детского питания с поставками в Китай.

 
 
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Новости Беларуси. Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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