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«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Главный вектор соглашения – сфера здравоохранения. Благодаря новому проекту Миноблисполкома и китайской корпорации планируется построить хирургический корпус и современную инфекционную больницу. Предполагается, что последняя появится в Борисове.
Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Ли Хайсинь, вице-президент Китайской корпорации инжиниринга САМСЕ:
Также стороны планируют расширить сотрудничество в сфере торговли и сельского хозяйства. Белорусская сторона также заинтересована в реализации совместного проекта по созданию завода по производству детского питания с поставками в Китай.
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«Используя их опыт, потенциал и финансовые ресурсы». Беларусь совместно с Китаем построят больницу в Минской области
Новости Беларуси. Новый шаг в истории международных отношений Беларуси и Китая. Стороны подписали меморандум о сотрудничестве, сообщили в программе «Минщина» на...
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