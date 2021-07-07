Брестского журналиста Олега Супрунюка отпустили домой после задержания, но продолжат судить

Редактора новостей сайта «Першы рэгіён» Олега Супрунюка отпустили домой. Об этом журналист написал на своей странице в «Фейсбуке».





Супрунюк был задержан милицией в Бресте вечером 6 июля у себя дома. До утра никто не знал, за что его задержали. Только в суде стало известно, что протокол на журналиста составлен по ч. 2 ст. 19.11 КоАП РБ (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов), передает БелаПАН .

Как сообщает «Першы рэгіён», речь идет о публикации новости, фотография в которой была признана экстремистской.

Санкция предусматривает штраф от 10 до 30 базовых величин, общественные работы или административный арест. Может применяться конфискация «орудий и средств совершения указанного нарушения».

В суде объявили перерыв до 15:00 8 июля.