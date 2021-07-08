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Сильный взрыв прогремел в порту Дубая

08.07.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный взрыв прогремел в порту Дубая

Сильный взрыв прогремел в порту Джебель-Али в Дубае, передает РИА «Новости». Как сообщило правительство эмирата, причиной взрыва стал пожар в контейнере на судне, стоявшем на якоре.


Пламя удалось взять под контроль. Погибших в результате инцидента, по предварительным данным, нет.  Как отмечается, суда, пришвартованные поблизости, не пострадали.

ФОТО: Al-Arabiya

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Сильный взрыв прогремел в порту Джебель-Али в Дубае, передает РИА «Новости». Как сообщило правительство эмирата, причиной взрыва стал пожар в контейнере на судне,...
 
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