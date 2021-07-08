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Вместо платежной карты – часы, браслет, кольцо. Белагропромбанк продолжает удивлять своих клиентов новыми услугами, продуктами и акциями

08.07.2021 06:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вместо платежной карты – часы, браслет, кольцо. Белагропромбанк продолжает удивлять своих клиентов новыми услугами, продуктами и акциями

Вместо платежной карточки – смартфон, часы, браслет и даже ювелирное кольцо. Белагропромбанк продолжает удивлять своих клиентов новыми услугами, продуктами, акциями, а также востребованной у юридических лиц услугой эквайринга. О новинках, специальных предложениях и акциях банка – в сюжете.

 

Термин «эквайринг» для большинства населения новый и непонятный. Но малый и средний бизнес нашей страны уже давно пользуется этой полезной банковской услугой. Ведь именно эквайринг помогает осуществлять безналичный расчёт в различных сферах торговли и оказания услуг.  

Не менее популярный вид – интернет-эквайринг. Именно он помогает предпринимателям принимать к оплате банковские карты и электронные деньги через Интернет с использованием специально разработанного веб-интерфейса. 

Белагропромбанк радует своих вкладчиков не только выгодными предложениями. Уже почти год каждый месяц банк разыгрывает крупные денежные призы, автомобили и даже столичные квартиры. 

В праздничный год своего 30-летия Белагропромбанк радует своих клиентов хорошими подарками. Так, этим летом у вкладчиков банка есть возможность выиграть однокомнатную квартиру в Минске или крупный денежный приз. Оформляйте вклад на условиях игры «Юбилейный урожай призов» и получайте шанс стать одним из победителей. Напоминаем, что оформить его можно в любом подразделении банка, а также онлайн.

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Теги: Минск
 
 
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Вместо платежной карточки – смартфон, часы, браслет и даже ювелирное кольцо. Белагропромбанк продолжает удивлять своих клиентов новыми услугами, продуктами,...
 
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