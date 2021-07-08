Вместо платежной карты – часы, браслет, кольцо. Белагропромбанк продолжает удивлять своих клиентов новыми услугами, продуктами и акциями

Источник материала: ОНТ

Вместо платежной карточки – смартфон, часы, браслет и даже ювелирное кольцо. Белагропромбанк продолжает удивлять своих клиентов новыми услугами, продуктами, акциями, а также востребованной у юридических лиц услугой эквайринга. О новинках, специальных предложениях и акциях банка – в сюжете.

Термин «эквайринг» для большинства населения новый и непонятный. Но малый и средний бизнес нашей страны уже давно пользуется этой полезной банковской услугой. Ведь именно эквайринг помогает осуществлять безналичный расчёт в различных сферах торговли и оказания услуг.

Не менее популярный вид – интернет-эквайринг. Именно он помогает предпринимателям принимать к оплате банковские карты и электронные деньги через Интернет с использованием специально разработанного веб-интерфейса.

Белагропромбанк радует своих вкладчиков не только выгодными предложениями. Уже почти год каждый месяц банк разыгрывает крупные денежные призы, автомобили и даже столичные квартиры.

В праздничный год своего 30-летия Белагропромбанк радует своих клиентов хорошими подарками. Так, этим летом у вкладчиков банка есть возможность выиграть однокомнатную квартиру в Минске или крупный денежный приз. Оформляйте вклад на условиях игры «Юбилейный урожай призов» и получайте шанс стать одним из победителей. Напоминаем, что оформить его можно в любом подразделении банка, а также онлайн.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram