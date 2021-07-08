139 лет со дня рождения Янки Купалы. Онлайн-флешмоб по стихам белорусского Песняра объединил страны

Источник материала: ОНТ

У всех на устах. Сегодня не только белорусы с особым чувством читают, цитируют и обсуждают произведения Янки Купалы. Самый переводимый в мире отечественный поэт появился на свет 139 лет назад – одной волшебной ночью, когда, по легенде, расцветает папоротник. Чудо круглый год – это в самом «сердце» Минска.





#ЛюблюКупалу – хештег этого дня. Сетевой флешмоб объединил страны, в которых бывал поэт и куда из Беларуси его «песня» донеслась. «Звініць, як вецер паміж верасоў...» – у памятного знака в Израиле. Классик «говорит» с миром уже больше чем на ста языках.

Елена Лешкович, директор Литературного музея Янки Купалы: «З’явілася такая ідэя да юбілею, які будзем святкаваць у наступным годзе, перастварыць на мовах свету знакаміты купалаўскі верш “Мая малітва”, якому ў гэтым годзе споўнілася 115 гадоў. Беларуская літаратура – гэта частка сусветнай літаратуры. І таму пераклады Янкі Купалы ажыццяўляюцца вельмі часта пры дапамозе супрацоўнікаў дыпламатычных місій».

Чтут гения и рифмы, и ритма в разных уголках земного шара – вербально и визуально. Сколько всего мемориалов Купале точно не подсчитано. Статуя есть даже в Нью-Йорке. Самый высокий монумент – в Минске: 6,5 метра в граните и бронзе.

Традиция возлагать цветы к памятникам укоренилась в Беларуси в советские годы. Хотя была и раньше. Это символ вечной жизни. Поэты не умирают, пока их произведения читают, цитируют. Купала – больше чем Песняр! Наше всё! Его стихотворения знают едва ли не с колыбели.

Классик выращивал белые розы. Сегодня – для него. У памятника Купале слова-цветы не увядают никогда. Любви все возрасты покорны. День рождения Пушкина – 6 июня – ещё и День русского языка. Почему бы не объявить 7 июля праздником нашей «мовы».

Елена Стельмах, первый заместитель председателя Союза писателей Беларуси: «Падтрымліваю прапанову, таму што і беларуская мова звязана менавіта з класікам беларускай літаратуры, з нашым Песняром. Канешне, Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч – гэта вытокі нашага роднага слова, вытокі нашага характару, нашай культуры».

Стало больше «песен» Купалы на казахском языке. Книга – лучший подарок этого дня. В честь именинника поэты декламировали свои стихи. Классическая «спадчына» – на устах у мира. Он появился на свет 139 лет назад, но то, о чём писал, всё так же актуально.

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