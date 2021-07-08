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Пдписан новый указ. Сотовых операторов обяжут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма
Источник материала: Myfin
Указ расширил список лиц, осуществляющих финансовые операции. В него добавятся операторы мобильной связи. Как сказано в документе, сделано это "в целях обеспечения надлежащего контроля за деятельностью операторов сотовой подвижной электросвязи и выполнения международных обязательств по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".
После вступления документа в силу мобильные операторы будут должны соблюдать требования законодательства в части противодействия "отмыванию" денег и финансированию терроризму. Контролировать их будет Министерство связи.
В течение трех месяцев Совмин должен принять меры для реализации документа на практике.
Как известно, основным нормативно-правовым актом в этой сфере является закон "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" от 30 июня 2014 года. Последний раз в него вносились изменения в конце мая 2020 года. Тогда тоже был расширен список лиц, которых этот документ касается.
Вот кто входит в список лиц, осуществляющих финансовые операции:
Что это значит?
В законе расписан перечень мер (внутренний контроль, особый контроль и так далее), которые должны осуществляться, чтобы предотвратить "отмывание" денег или финансирование терроризма.
Среди них - оценка рисков, регистрация финопераций, подлежащих особому контролю, хранение документов по идентификации клиентов не менее 5 лет после прекращения действия договора или проведения финоперации, принятие мер, связанных с замораживанием или блокированием финансовых операций, отказ клиентам в финансовых операциях, если они не предоставили необходимые документы и так далее.
Также расписано, что под особым контролем должны быть, например, операции, по которым сумма равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц (20 000 для организаций и ИП). Речь идет об операциях с наличными, денежных переводах, операциях с недвижимостью и так далее. Обратят внимание и на операции, которые хочет совершить физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Средства таких лиц замораживаются.
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Пдписан новый указ. Сотовых операторов обяжут бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма
Операторов мобильной связи включили в список лиц, осуществляющих финансовые операции. Указ об этом опубликован на Национальном правовом портале. Основные...
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