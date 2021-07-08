Пдписан новый указ. Сотовых операторов обяжут бороться с "отмыванием" денег и финансированием терроризма

Источник материала: Myfin



Фото: pixabay.com

Указ расширил список лиц, осуществляющих финансовые операции. В него добавятся операторы мобильной связи. Как сказано в документе, сделано это "в целях обеспечения надлежащего контроля за деятельностью операторов сотовой подвижной электросвязи и выполнения международных обязательств по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения".

После вступления документа в силу мобильные операторы будут должны соблюдать требования законодательства в части противодействия "отмыванию" денег и финансированию терроризму. Контролировать их будет Министерство связи.

В течение трех месяцев Совмин должен принять меры для реализации документа на практике.





фото: Myfin.by

Как известно, основным нормативно-правовым актом в этой сфере является закон "О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" от 30 июня 2014 года. Последний раз в него вносились изменения в конце мая 2020 года. Тогда тоже был расширен список лиц, которых этот документ касается.

Вот кто входит в список лиц, осуществляющих финансовые операции:



Нацбанк;

банки;

биржи;

операторы почтовой связи;

страховые организаций;

организаторы лотерей;

аудиторы;

риэлтеры;

нотариусы;

лизинговые организации,

организаторы азартных игр;

микрофинансовые организации;

форекс-компании;

некоторые резиденты ПВТ (например, если их деятельность связана с токенами);

налоговые консультанты и некоторые другие.

Что это значит?



В законе расписан перечень мер (внутренний контроль, особый контроль и так далее), которые должны осуществляться, чтобы предотвратить "отмывание" денег или финансирование терроризма.



Среди них - оценка рисков, регистрация финопераций, подлежащих особому контролю, хранение документов по идентификации клиентов не менее 5 лет после прекращения действия договора или проведения финоперации, принятие мер, связанных с замораживанием или блокированием финансовых операций, отказ клиентам в финансовых операциях, если они не предоставили необходимые документы и так далее.



Также расписано, что под особым контролем должны быть, например, операции, по которым сумма равна или превышает 2000 базовых величин для физических лиц (20 000 для организаций и ИП). Речь идет об операциях с наличными, денежных переводах, операциях с недвижимостью и так далее. Обратят внимание и на операции, которые хочет совершить физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, включенные в установленном порядке перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Средства таких лиц замораживаются.

