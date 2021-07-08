Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Мы взялись протестировать новые возможности. Сделаем это с двух точек зрения. На одном смартфоне уже стоит InSync зарегистрированного клиента Альфа-Банка, на другой смартфон ставим эту же программу без регистрации в качестве клиента банка, с другим номером телефона и другим аккаунтом. Начнём с начала, то есть с поиска приложения и регистрации в нём .



Что предлагает Альфа-Банк

Сайт Альфа-Банка обещает неклиентам, установившим приложение InSync :

доступ к информации Альфа-Банка, знакомство с его продуктами;

переводы между картами других банков;

возможность управлять общим счётом в Альфа-Банке, если близкий откроет вам доступ к нему;

возможность быстро стать клиентом Альфа-Банка, оформив один из его продуктов.





Закачка и установка программы

Скачать программу удобно на Google Play (Play Market).

Правильное название – InSync.by , категория – финансы, поставщик – ЗАО «Альфа-Банк» Финансы.

Первая страница программы на компьютере выглядит вот так





Требования к устройству минимальные: версия Android 5.0 и выше, размер программы – 75 мегабайт.



Установка прошла без проблем, хотя приложение ставили на далеко не новый и не особо мощный телефон:

Samsung Galaxy J1 mini (SM-J105H), Android 5.1.1., оперативная память – 512 МБ. Программа установилась в собственную память телефона, на карту памяти не перемещается.

Первые четыре страницы выглядят так:

Первое впечатление – приятное оформление, быстрая загрузка страниц и удобный минималистичный дизайн. При желании, можно сменить обои рабочего стола в приложении, выбрать “тёмную тему”.

Потом начинается процесс регистрации. Нужно ввести номер телефона.

Получаем на этот номер СМС с паролем. Фактически это первая авторизация в системе. Вводим этот код.

Но это ещё не начало работы. Альфа-Банк серьёзно относится к взаимным обязательствам, требует, чтобы клиент прочёл и одобрил условия договора на обслуживание.

Договор можно скачать или прочесть с экрана.

Просто согласиться, не читая, не получилось. Пришлось прокрутить до конца.

И уже после этого подтвердить согласие.

Наступает черёд настроек безопасности. Вначале придумываем ПИН-код.

Потом рисуем и сохраняем графический ключ.

И уже после этого появляется возможность работать. На рабочем столе появляется предложение оформить карты Пакетов решений, то есть стать клиентом Альфа-Банка.

Этот этап можно обойти и сразу приступить к изучению системы. Например, почитать статьи корпоративного журнала Альфы.

Можно узнать курсы валют банка.

Переходим в раздел «Услуги». Здесь длинная страница, которую можно пролистать.

Чтобы воспользоваться одной из предложенных услуг, надо стать клиентом банка.

Пропускаем это предложение.

Если отвлечься от процесса на несколько минут, то программа автоматически заблокируется. Придётся заново входить по ПИН-коду или графическому ключу.

Следующие разделы «Пакеты» и «Шаблоны» доступны только клиентам. Но мы ещё не регистрировались, потому пропускаем.

Возвращаемся на «Главную», надпись внизу в центре. Попадаем на ту же страницу, с которой начали. На экране только один доступный пункт – «Перевод/платёж». Входим в него. Появляется выбор: сделать перевод со счёта или с карты на карту. Неклиентам Альфа-Банка доступно и то, и другое. Мы писали выше, что клиент банка может дать нам доступ к счёту, который он открыл. Но такого знакомого у нас нет. Потому переходим в переводы с карты на карту.

Начальная страница сервиса переводов выглядит так:

Вначале делаем клик по карте-донору (с которой пойдёт перевод), потом внизу по значку «Другая».

Вводим реквизиты своей карты: номер, срок действия и код CVV, всё, как написано на пластике. В нашем случае это была карта «Белгазпромбанка».

После ввода данных карту можно сохранить, чтобы быстрее делать с неё другие операции.

Затем вводим данные карты получателя. Тут нужны только номер и имя держателя, которые написаны на пластике.

Когда информация о картах введена, набираем сумму перевода. Узнаём комиссию за перевод. Здесь – 1%. Ради эксперимента переводим рубль. Нижнего порога у комиссии нет, с рубля получается 1 копейка.

Операцию подтверждаем паролем из СМС.

Если всё сделано верно – появится сообщение «Операция выполнена».

Ищем дальше доступные неклиенту возможности. Открываем «Онлайн-чат».

Одна из проблемных точек общения с банками – онлайн-чаты. Во многих из них отвечает робот. При том, что переписка бывает более удобной, чем звонок оператору, потому что сохраняются результаты и нет нужды слушать музыку пока «все операторы заняты». Поэтому мы решили протестировать эту сторону Альфа-Банка.

Учитывая, что Альфа-Банк активничает в «Твиттере» в довольно фривольном по корпоративным меркам формате, мы рискнули провести стресс-тест – задали «вопрос не по делу» о результатах вчерашних матчей на Чемпионате Европы по футболу.

Короткая пауза. Может быть, Мария справляется со стрессом, может, сверяется с турнирной таблицей. Но уже через пару минут получаем ответ:

Оказалось, что в чате готовы отвечать на любые вопросы. Причём так же быстро и по делу.

Двигаемся дальше. На всякий случай проверяем свой профиль. При необходимости, редактируем.

Ещё раз знакомимся с предложениями и возможностями, которые предоставляет программа.

Ничего не выбираем. Но переходим в приложение «Белгазпромбанка», чтобы проверить списание средств. Всё именно так, как было написано. Расход – ровно 1,01 руб., дополнительных комиссий Альфа-Банк не взял.

Что в итоге?

Программа быстро установилась, интерфейс интуитивно понятен. Не нужно искать какой-то востребованный пункт в разных папках. Регистрация простая и быстрая.

Интересно, что в приложении InSync задействована технология перетаскивания иконок drag&drop – это то, к чему мы все привыкли на смартфонах, управляя иконками приложений. Но внутри банковского продукта она стала новым и удобным решением.

Главная практическая польза для неклиента – возможность переводов между картами других банков.

Легко стать клиентом Альфа-Банка через приложение. Тогда диапазон возможностей будет значительно шире: появится доступ к открытию онлайн-депозита, можно будет оставить заявку на быстрый кредит, настроить индивидуальный курс валют (ссылка на предыдущую публикацию), заказать справку для посольства. Также для клиентов Альфа-Банка доступны дополнительные опции по переводам: во-первых, переводы на карты других банков РБ стоят дешевле – всего лишь 0,5% от суммы перевода, а между клиентами Альфа-Банка можно переводить абсолютно бесплатно, во-вторых, клиенты могут сделать международный перевод на карту всего лишь за 1% комиссии.

Особых требований при регистрации нет. Мы обошлись только номером телефона, не вводили даже почту (но это возможно). Входить в программу после перерыва и автоблокировки легко – достаточно нарисовать графический ключ.

*Это партнерский материал, созданный при поддержке Альфа-Банка. УНП 101541947