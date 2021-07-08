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Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

08.07.2021 07:09 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync
Фото: Myfin.by

Мы взялись протестировать новые возможности. Сделаем это с двух точек зрения. На одном смартфоне уже стоит InSync зарегистрированного клиента Альфа-Банка, на другой смартфон ставим эту же программу без регистрации в качестве клиента банка, с другим номером телефона и другим аккаунтом. Начнём с начала, то есть с поиска приложения и регистрации в нём .

Что предлагает Альфа-Банк

Сайт Альфа-Банка обещает неклиентам, установившим приложение InSync:

  • доступ к информации Альфа-Банка, знакомство с его продуктами;
  • переводы между картами других банков;
  • возможность управлять общим счётом в Альфа-Банке, если близкий откроет вам доступ к нему;
  • возможность быстро стать клиентом Альфа-Банка, оформив один из его продуктов.


Закачка и установка программы

Скачать программу удобно на Google Play (Play Market).

Правильное название – InSync.by, категория – финансы, поставщик – ЗАО «Альфа-Банк» Финансы.

Первая страница программы на компьютере выглядит вот так

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Требования к устройству минимальные: версия Android 5.0 и выше, размер программы – 75 мегабайт.

Установка прошла без проблем, хотя приложение ставили на далеко не новый и не особо мощный телефон:

Samsung Galaxy J1 mini (SM-J105H), Android 5.1.1., оперативная память – 512 МБ. Программа установилась в собственную память телефона, на карту памяти не перемещается.

Первые четыре страницы выглядят так:

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync
Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync
Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync
Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Первое впечатление – приятное оформление, быстрая загрузка страниц и удобный минималистичный дизайн. При желании, можно сменить обои рабочего стола в приложении, выбрать “тёмную тему”.

Потом начинается процесс регистрации. Нужно ввести номер телефона.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Получаем на этот номер СМС с паролем. Фактически это первая авторизация в системе. Вводим этот код.

Но это ещё не начало работы. Альфа-Банк серьёзно относится к взаимным обязательствам, требует, чтобы клиент прочёл и одобрил условия договора на обслуживание.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Договор можно скачать или прочесть с экрана.

Просто согласиться, не читая, не получилось. Пришлось прокрутить до конца.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

И уже после этого подтвердить согласие.

Наступает черёд настроек безопасности. Вначале придумываем ПИН-код.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync
Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Потом рисуем и сохраняем графический ключ.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

И уже после этого появляется возможность работать. На рабочем столе появляется предложение оформить карты Пакетов решений, то есть стать клиентом Альфа-Банка.

Этот этап можно обойти и сразу приступить к изучению системы. Например, почитать статьи корпоративного журнала Альфы.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Можно узнать курсы валют банка.

Переходим в раздел «Услуги». Здесь длинная страница, которую можно пролистать.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync
Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Чтобы воспользоваться одной из предложенных услуг, надо стать клиентом банка.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Пропускаем это предложение.

Если отвлечься от процесса на несколько минут, то программа автоматически заблокируется. Придётся заново входить по ПИН-коду или графическому ключу.

Следующие разделы «Пакеты» и «Шаблоны» доступны только клиентам. Но мы ещё не регистрировались, потому пропускаем.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Возвращаемся на «Главную», надпись внизу в центре. Попадаем на ту же страницу, с которой начали. На экране только один доступный пункт – «Перевод/платёж». Входим в него. Появляется выбор: сделать перевод со счёта или с карты на карту. Неклиентам Альфа-Банка доступно и то, и другое. Мы писали выше, что клиент банка может дать нам доступ к счёту, который он открыл. Но такого знакомого у нас нет. Потому переходим в переводы с карты на карту.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Начальная страница сервиса переводов выглядит так:

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Вначале делаем клик по карте-донору (с которой пойдёт перевод), потом внизу по значку «Другая».

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync


Вводим реквизиты своей карты: номер, срок действия и код CVV, всё, как написано на пластике. В нашем случае это была карта «Белгазпромбанка».

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

После ввода данных карту можно сохранить, чтобы быстрее делать с неё другие операции.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Затем вводим данные карты получателя. Тут нужны только номер и имя держателя, которые написаны на пластике.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Когда информация о картах введена, набираем сумму перевода. Узнаём комиссию за перевод. Здесь – 1%. Ради эксперимента переводим рубль. Нижнего порога у комиссии нет, с рубля получается 1 копейка.

Операцию подтверждаем паролем из СМС.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Если всё сделано верно – появится сообщение «Операция выполнена».

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Ищем дальше доступные неклиенту возможности. Открываем «Онлайн-чат».

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync


Одна из проблемных точек общения с банками – онлайн-чаты. Во многих из них отвечает робот. При том, что переписка бывает более удобной, чем звонок оператору, потому что сохраняются результаты и нет нужды слушать музыку пока «все операторы заняты». Поэтому мы решили протестировать эту сторону Альфа-Банка.

Учитывая, что Альфа-Банк активничает в «Твиттере» в довольно фривольном по корпоративным меркам формате, мы рискнули провести стресс-тест – задали «вопрос не по делу» о результатах вчерашних матчей на Чемпионате Европы по футболу.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Короткая пауза. Может быть, Мария справляется со стрессом, может, сверяется с турнирной таблицей. Но уже через пару минут получаем ответ:

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Оказалось, что в чате готовы отвечать на любые вопросы. Причём так же быстро и по делу.

Двигаемся дальше. На всякий случай проверяем свой профиль. При необходимости, редактируем.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Ещё раз знакомимся с предложениями и возможностями, которые предоставляет программа.

Зачем приложение, если ты не клиент банка: тест InSync

Ничего не выбираем. Но переходим в приложение «Белгазпромбанка», чтобы проверить списание средств. Всё именно так, как было написано. Расход – ровно 1,01 руб., дополнительных комиссий Альфа-Банк не взял.

Что в итоге?

Программа быстро установилась, интерфейс интуитивно понятен. Не нужно искать какой-то востребованный пункт в разных папках. Регистрация простая и быстрая.

Интересно, что в приложении InSync задействована технология перетаскивания иконок drag&drop – это то, к чему мы все привыкли на смартфонах, управляя иконками приложений. Но внутри банковского продукта она стала новым и удобным решением.

Главная практическая польза для неклиента – возможность переводов между картами других банков.

Легко стать клиентом Альфа-Банка через приложение. Тогда диапазон возможностей будет значительно шире: появится доступ к открытию онлайн-депозита, можно будет оставить заявку на быстрый кредит, настроить индивидуальный курс валют (ссылка на предыдущую публикацию), заказать справку для посольства. Также для клиентов Альфа-Банка доступны дополнительные опции по переводам: во-первых, переводы на карты других банков РБ стоят дешевле – всего лишь 0,5% от суммы перевода, а между клиентами Альфа-Банка можно переводить абсолютно бесплатно, во-вторых, клиенты могут сделать международный перевод на карту всего лишь за 1% комиссии.

Особых требований при регистрации нет. Мы обошлись только номером телефона, не вводили даже почту (но это возможно). Входить в программу после перерыва и автоблокировки легко – достаточно нарисовать графический ключ.

*Это партнерский материал, созданный при поддержке Альфа-Банка. УНП 101541947

 
Теги: знакомства, Курсы валют
 
 
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