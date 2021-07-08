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В ДТП на МКАД пострадал мальчик

08.07.2021 07:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ДТП на МКАД пострадал 11-летний мальчик, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, вечером 7 июля 38-летняя женщина ехала на "Мазде" по внутреннему кольцу МКАД. В районе 18-го км из-за несоблюдения дистанции она столкнулась с "Ауди", которая двигалась впереди. От удара немецкую легковушку отбросило в крайнюю правую полосу, машина въехала в металлическое ограждение, а затем в стоящую "Тойоту".

В аварии пострадал 11-летний мальчик, который находился в "Мазде". Его доставили в медучреждение. В УГАИ отметили, что ребенка перевозили без специального удерживающего устройства.

Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства произошедшего, проводится проверка.-0-

В ДТП на МКАД пострадал мальчик

В ДТП на МКАД пострадал мальчик

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

 
Теги: Минск
 
 
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Его доставили в медучреждение. В УГАИ отметили, что ребенка перевозили без специального удерживающего устройства.
 
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