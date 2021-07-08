Англия, одолев Данию, вышла в финал Евро-2020

На чемпионате Европы по футболу осталось провести всего один поединок — 11 июля на «Уэмбли» в битве за трофей сойдутся итальянцы и англичане.



Фото из микроблога УЕФА

Это стало известно после того, как накануне родоначальники футбола в дополнительное время вырвали викторию у Дании — 2:1 (Кьер, 39-аг., Кейн, 104; Дамсгорд, 30).

По словам главкома победителей Гарета Саутгейта, «знали, что матч не будет легким. Игра в Риме была очень простой. А сегодня мы сказали игрокам, что от них потребуются стойкость и выдержка, чтобы справиться с препятствиями, и нам это удалось».

Не скрывал своего расстройства наставник датчан Каспер Юльманн: «Мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг. Парни проделали удивительную работу. Они потрясающе сильны. Они потрясающе играют в футбол. Мы атаковали, забивали голы и показали свою истинную мощь».