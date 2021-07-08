|
Шендерович: Лукашенко — отрезанный ломоть
Источник материала: Партизан
Российский писатель и журналист Виктор Шендерович в программе "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" высказался о стене, которую Литва собирается возводить на границе с Беларусью., чтобы бороться с наплывом незадокументированных мигрантов.
По мнению писателя, Лукашенко использует мигрантов в качестве единицы торговли и таким образом мстит Евросоюзу за санкции,
"[Мигранты] — это такой расходный материал, очень дёшево достающийся, потому что его завались — только распахни двери. Потому что люди хотят попасть из тиранических режимов в Европу. Беларусь очень удачно лежит на пути — отлично! Это в сущности разновидность торговли людьми в 21 веке", — говорит Шендерович.
Писатель считает, что в отличие от демократических стран у тиранических больше маневров:
"Ему плевать на судьбы людей и поэтому у него развязаны руки. Маленькая Литва пытается что-то предпринять. Конечно, маневренность Лукашенко, его бестыдство позволяет ему выигрывать тактически. Стратегически тут как год как минимум уже всё понятно: Лукашенко — отрезанный ломоть".
Поэтому, считает писатель, Литва сейчас оказалась между молотом и наковальней, между гуманитарным фактором и просто угрозой национальной безопасности:
"Она оказывается просто в заложниках, потому что для Лукашенко организовать поток нелегальных беженцев из Азии это 2 секунды".
"Мир, кажется, понял, с кем имеет дело, — резюмирует Шендерович.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский писатель и журналист Виктор Шендерович в программе "Особое мнение" на радио "Эхо Москвы" высказался о стене, которую Литва собирается возводить на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)