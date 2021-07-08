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В Беларуси сократилось число предприятий малого бизнеса

08.07.2021 07:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число малых организаций и микроорганизаций с начала года сократилось. При этом индивидуальных предпринимателей в Беларуси стало больше.

В Беларуси сократилось число предприятий малого бизнеса
Согласно данным Министерства по налогам и сборам, в Беларуси с начала года уменьшилось число субъектов малого предпринимательства с 371732 до 371706.

Так, пишет Ежедневник, число организаций – субъектов малого предпринимательства на начало года составляло 102 231. На 1 июня 2021 года в Беларуси действовало 98738 таких структур. Малых организаций (работает от 16 до 100 человек) в январе насчитывалось 11282, в июне – 10933. С микроорганизациями (работающих менее 15 человек) ситуация такая же: на 1 января текущего года их было 90 949, на 1 июня их уже – 87805.

Если посмотреть на данные статистики, их число уменьшилось не только в Минске, но и в регионах. Возможно, ряд микроорганизаций прекратил свою деятельность из-за преобразования в ИП.

Также малый бизнес серьезно пострадал из-за пандемии: наблюдалось снижение покупательской способности, большой отложенный спрос. Нельзя отрицать, что повлиял на бизнес и политический кризис. Напомним, что по данным исследования SATIO, который провел опрос предприятий малого и среднего бизнеса, выяснилось, что политический кризис в стране, по оценкам респондентов, приносит бизнесу больше проблем, чем пандемия СОVID-19.


Число ИП растет


Между тем, индивидуальных предпринимателей в республике, наоборот, стало больше. На начало года их было 269501, в июне – уже 272968. Самый большой количественный рост произошел в Минске – на 784 и в Минской области – на 841. В Брестской области их число выросло на 407 единиц, в Витебской – на 307, в Гродненской – на 554, в Гомельской – на 455, в Могилевской – на 119.

Заметим, что количество индивидуальных предпринимателей растет в последние четыре года. Так, на 1 января 2017 года их насчитывалось в стране 236 тыс., а в начале 2021 года статистические органы зафиксировали 269,5 тыс.

Что касаемо количества средних организаций, то их число на протяжении последнего времени практически не меняется.

Отметим, что вырос и удельный вес малого бизнеса в поступлениях в бюджет: в 2019 году он составил 26,3%, в 2020 году – 28,3%. Рост поступлений в казну вырос как у малых организаций (с 15,2% до 17,2%), так и у ИП (с 2,2% до 2,3%). Спад произошел у микроорганизаций – с 8,95 до 8,7%.

Основные барьеры


Напомним, что, согласно опросам Исследовательского центра ИПМ, уже много месяцев среди барьеров для повышения деловой активности лидируют высокая неопределенность экономической среды и макроэкономическая нестабильность. Третье и место в «пятерке» барьеров у «недоверия к правовой системе». На четвертое и пятое места в последний месяц вышли барьеры, связанные с финансовым состоянием контраганетов – низкий спрос со стороны потребителей и финансовые проблемы, отражающие высокую кредитную задолженность и неплатежи контрагентов.
 
Теги: Минск
 
 
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Число малых организаций и микроорганизаций с начала года сократилось. При этом индивидуальных предпринимателей в Беларуси стало больше.
 
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