В Щучинском районе из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Глубокое Щучинского района из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина 1956 года рождения, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Информация о госпитализации пенсионерки поступила 7 июля в 10.10. Она была в дачном доме. Когда разжигала газовую духовку, произошла вспышка газовоздушной смеси. На женщине загорелась одежда, как результат - ожоги.

Причина произошедшего устанавливается.-0-