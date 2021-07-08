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В Щучинском районе из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина
Источник материала: БелТА
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Глубокое Щучинского района из-за вспышки газовоздушной смеси пострадала женщина 1956 года рождения, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Информация о госпитализации пенсионерки поступила 7 июля в 10.10. Она была в дачном доме. Когда разжигала газовую духовку, произошла вспышка газовоздушной смеси. На женщине загорелась одежда, как результат - ожоги.
Причина произошедшего устанавливается.-0-
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На женщине загорелась одежда, как результат - ожоги.
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