Обещанная синоптиками жара вернулась в страну

Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.





По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Брест +30..+32°C;

Витебск +29..+31°C;

Гомель +29..+31°C;

Гродно +29..+31°C;

Могилев +29..+31°C;

Минск +29..+31°C.