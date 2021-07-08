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Обещанная синоптиками жара вернулась в страну

08.07.2021 08:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.

Обещанная синоптиками жара вернулась в страну

По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Брест +30..+32°C;

Витебск +29..+31°C;

Гомель +29..+31°C;

Гродно +29..+31°C;

Могилев +29..+31°C;

Минск +29..+31°C.

 

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Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
 
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