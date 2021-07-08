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Обещанная синоптиками жара вернулась в страну
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.
Брест +30..+32°C;
Витебск +29..+31°C;
Гомель +29..+31°C;
Гродно +29..+31°C;
Могилев +29..+31°C;
Минск +29..+31°C.
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Сегодня погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе.
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