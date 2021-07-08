Мининформ заблокировал «зеркальный» сайт «Еврорадио»

Министерство информации заблокировало доступ к «зеркальному» сайту «Европейского радио для Беларуси» («Еврорадио») — euroradio.pl.





При попытке перейти по адресу «зеркала», в частности через подключение к интернету от МТС и «Белтелеком», отображается следующее сообщение: «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации».

Еще днем 7 июля «зеркальный» сайт медиа открывался.

Основной сайт медиа — euroradio.fm — был заблокирован летом 2020 года. Он, как и его «зеркало», доступны через VPN.

Как сообщалось, Совет министров принял постановление № 378 от 2 июля «О закрытии в Республике Беларусь корреспондентского пункта общества с ограниченной ответственностью «Европейское радио для Беларуси» (Республика Польша)». Оно вступило в силу в день опубликования на Национальном правовом интернет-портале — 6 июля.

Помимо решения о закрытии корпункта документ содержит пункт об аннулировании постановления правительства о его открытии в 2009 году и десяти постановлений о продлении его работы, принятых в 2010—2019 годах.

5 июля, когда стало известно о решении Совмина, «Еврорадио» в своем телеграм-канале сообщило, что не прекращает работу.

«Закрытие корпункта «Еврорадио» в Беларуси — это, скорее всего, одна из частей ответа белорусских властей на санкции со стороны Евросоюза, — считает редакция. — Мы официально работали в Минске 11 лет. То, что правительство закрывает корпункт именно сейчас, после введения четвертого пакета и секторальных санкций, вряд ли совпадение».

«Конечно, это повлияет на нашу работу. Но не остановит нас. С лета не работает наш сайт euroradio.fm, с осени наши корреспонденты не могут получить в МИД аккредитацию. Но мы продолжали работать. И закрытие корпункта принципиально ситуацию не меняет. Мы ждали такого поворота событий и готовились. Не можем сказать, что были до конца готовы, но план есть, и не один», — отмечается в сообщении.

В редакции подчеркнули: «Не будем геройствовать и говорить, что «Еврорадио» уходит в партизаны. Но у нас есть офис в Варшаве, который белорусские власти закрыть не могут».

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