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Стало известно, кто установил мировой рекорд богатства

08.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока никто еще не превышал цифру в $211 млрд.


Кадр из мультфильма «Утиные истории»

Обновлен мировой рекорд по богатству. Миллиардером №1 в мире стал основатель Amazon Джефф Безос, пишет kp.by. Его состояние на сегодня превышает 211 млрд долларов.

В этом ему помогла инициатива Пентагона. После того как 6 июля в нем объявили об отмене контракта на облачные вычисления с корпорацией-конкурентом Microsoft, акции компании Безоса выросли на 4,7% (8,4 млрд долларов), сообщает Bloomberg.

На этой неделе 57-летний Безос ушел с должности гендиректора Amazon. Он проработал там 27-лет. Однако, у него до сих пор во владении — компании.

Ранее рекордсменом с 210 млрд долларов был Илон Маск. В январе 2021 его богатства оцениваются почти в $181 млрд.
 
 
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Пока никто еще не превышал цифру в $211 млрд.
 
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