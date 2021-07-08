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Отправлять не торопятся: Эстония назначила нового посла в Минск

08.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эстония определилась с кандидатурой своего посла в Беларуси, им стал выпускник философской кафедры БГУ.



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд назначила новым послом страны в Беларуси дипломата Яака Ленсмента, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

Приказ о назначении Ленсмента на новую должность был подписан главой государства Эстонии во вторник, пишет  Sputnik. Также Кальюлайд отозвала с должности нынешнего посла Эстонии в Беларуси Мерике Кокаева.

Интересно, что МИД Эстонии в начале июня отмечал, что не решил, нужно ли отправлять своего посла в РБ. Дело в том, что многие страны Запада не признали Александра Лукашенко законным президентом страны.

Новый посол Эстонии – кто он?

Яак Ленсмент окончил в Минске БГУ по специальности "Философия" (1991-й). Дипломат может разговаривать на русском, немецком и английском языках. Работал в 1990-е годы в посольствах Эстонии в Киеве и Москве. А в 2010 году Ленсмент стал руководителем дипмиссии Таллина в Минске, где проработал четыре года.
В августе 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. По данным ЦИК Беларуси, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко с 80,1% голосов. После этого в стране начались протестные акции несогласных с результатами.

Оппозиция считает победителем выборов Светлану Тихановскую, инициирует расширение международных санкций против официального Минска и проведение новых выборов. В Беларуси против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела.

Многие страны Европы, а также США и Великобритания ввели против Минска санкции, Беларусь отреагировала и выслала ряд дипломатов.
 
Теги: Минск
 
 
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Эстония определилась с кандидатурой своего посла в Беларуси, им стал выпускник философской кафедры БГУ.
 
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