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Легенда настольного тенниса Владимир Самсонов объявил о завершении карьеры

08.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ранее стало известно, что 45-летний спортсмен не поедет на свою седьмую Олимпиаду в Токио, так как не успел восстановиться после травмы.




Известный белорусский теннисист-настольник Владимир Самсонов официально объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщили в Белорусской федерации настольного тенниса, пишет Sputnik.

Экс-первая ракетка мира принял такое решение после того, как отказался от поездки на Игры в Токио. Из-за полученных ранее травм Самсонов снялся с квалификационного олимпийского турнира в апреле нынешнего года, а после этого не смог принять участие в чемпионате Европы. К Олимпиаде лидер белорусской сборной и обладатель единственной квоты в настольном теннисе должен был завершить лечение, но не успел.

Игры в Японии могли стать седьмыми в карьере 45-летнего спортсмена. Лучший результат белорус показал на ОИ-2016 в Рио-де-Жанейро, где занял четвертое место. Со сломанным ребром Самсонов обыграл представителя Германии Дмитрия Овчарова в четвертьфинале, а следующие матчи провел на обезболивающих.

Владимир Самсонов начал заниматься настольным теннисом в 1983 году. В 11 лет он выполнил норматив мастера спорта СССР, а в 16 стал бронзовым призером чемпионата СССР. Он является шестикратным чемпионом Европы, трехкратным обладателем Кубка мира, а с 1998-го по 2000-й был первой ракеткой мира.

Чем займется Самсонов после завершения карьеры, пока неизвестно.
 
 
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Ранее стало известно, что 45-летний спортсмен не поедет на свою седьмую Олимпиаду в Токио, так как не успел восстановиться после травмы.
 
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