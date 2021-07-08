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Швед: Беларусь направила запросы по делу о геноциде в годы войны в 8 стран

08.07.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный прокурор Беларуси принимает участие в конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая открылась сегодня в северной столице России.

© Photo : Генпрокуратура РБ

Тему прав человека обсуждают в среду прокуроры европейских государств на конференции в Санкт-Петербурге, пишет Sputnik, в саммите принимает участие генпрокурор Беларуси Андрей Швед.

Он рассказал коллегам из европейских стран, как идет расследование уголовного дела о геноциде населения БССР в годы Великой Отечественной войны, которое было возбуждено Генпрокуратурой Беларуси несколько месяцев назад.
"В рамках Нюрнбергского трибунала и иных судебных процессов осуждена лишь часть нацистских военных преступников. Безнаказанными остались пособники из числа коллаборантов, совершавшие военные преступления на территории Беларуси. Некоторые из них еще живы и не понесли заслуженное наказание", – заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед, выступая на пленарном заседании прокурорского саммита.

По его словам, данное обстоятельство создает почву для героизации нацизма и разрушения идеологических ценностей.

Генпрокурор проинформировал, что в целях соблюдения принципа неотвратимости ответственности, восстановления исторической и социальной справедливости Генпрокуратурой Беларуси возбуждено уголовное дело о геноциде жителей Беларуси путем массовых убийств.

"В материалах уголовного дела имеется информация о том, что на территории Латвии, США, Великобритании, Австралии и других стран в настоящее время проживает 96 (целый ряд) бывших членов Латышского легиона СС, 15-й латышской дивизии Ваффен-СС и других преступных организаций периода Великой Отечественной войны .В настоящее время проверяется их причастность к совершению актов геноцида по отношению к мирным гражданам Беларуси", – сказал Швед.

В рамках международного сотрудничества направлены поручения об оказании правовой помощи в Литву, Латвию, Великобританию, США, Канаду, Австралию, Аргентину и Бразилию, сообщил генпрокурор.

Как сообщила в среду генеральная прокуратура России, по поручению Генпрокурора Игоря Краснова прокуратура Псковской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза.

"Сегодня по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокурор Псковской области Иван Грибов направил в Псковский областной суд заявление о признании установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны", – сообщил Telegram-канал генпрокуратуры РФ.
 
 
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Генеральный прокурор Беларуси принимает участие в конференции руководителей прокуратур европейских государств, которая открылась сегодня в северной столице...
 
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