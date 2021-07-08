Кризис на границе: мелкая пакость или серьезная проблема?

Источник материала: Салiдарнасць

Количество иностранцев, пытающихся незаконно пересечь границу Беларуси с Литвой, ежедневно продолжает расти. С начала года было задержано уже около полутора тысяч мигрантов. Это примерно в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. Большинство задержанных — граждане Ирака.





«Филин» обсудил с директором Института политических исследований «Политическая сфера» Андреем Казакевичем, зачем власти Беларуси стимулируют поток беженцев и к чему это может привести.

— Основная причина на поверхности: государственными органами была поставлена задача «отвечать». Сейчас внешнеполитическая логика белорусских властей в западном направлении такая, что всегда должна быть реакция: если нас ударили, мы должны дать сдачи.

Механизмов «отвечать» в Беларуси немного. Были попытки использовать так называемые контрсанкции. В итоге под них попали две компании, одна из которых, Skoda, вообще собирает и привозит практически всю свою продукцию из России.

Также есть меры, связанные с перераспределением товарных потоков. Однако влиять на это сложно.

Поэтому вдобавок власти используют один из самых отчаянных механизмов — миграционный кризис, выход из соглашения о реадмиссии, открытие границы. Кроме того, много говорится о том, что Беларусь не будет сдерживать контрабанду, в том числе наркотиков.

По словам политолога, это один из последних способов для давления на соседей в расчете на то, что они сдадутся первыми и пойдут на какие-то компромиссы.

— Вдохновляются власти, конечно, примером турецкого президента Эрдогана, который то же самое пытался проделать в отношении Европы, когда открыл все границы для беженцев из Сирии. Такой же микрокризис был на границе России и Норвегии в свое время. То есть это механизм, который ранее неоднократно использовался. Белорусские власти тоже решили с ним поиграть.

Сигналов, что Беларусь сменит тактику, сейчас нет. Напротив, эскалация конфликта ведет к тому, что напряжение между ЕС и официальным Минском будет расти. Эксперт полагает, что акция с мигрантами уже имела эффект:

— Она повлияла на общественное мнение в Литве в частности. Люди не ожидали наплыва мигрантов, а отношение к ним там не всегда хорошее. Уже есть давление на правительство, что нужно принимать меры. Поэтому можно сказать, что создать проблемы для соседней страны в определенной степени удалось.

Как ситуация будет развиваться дальше?

- Судя по той атмосфере, которую мы имеем на политическом уровне во всех соседних странах, мне не кажется, что сработает тот сценарий, на который надеются власти Беларуси. А именно прекращения санкционной политики, поиски каких-то компромиссов.

Этого не случится хотя бы потому, что у Лукашенко в такой ситуации останется в руках рубильник, механизм давления, который он всегда сможет использовать по собственной прихоти.

Думаю, европейские страны, прежде всего Литва и Польша, будут искать выходы, которые позволят окончательно решить проблему. Тут есть два варианта.

Первый — укрепление границы. Просто физически не пускать мигрантов на свою территорию. Тогда ответственность за них будут нести белорусские власти, которым придется организовывать лагеря беженцев на приграничной территории.

Второй вариант — давление на третьи страны. В Беларусь мигранты прибывают через воздушные коридоры, поэтому отследить их перемещения несложно. А правительства многих стран имеют международные обязательства по контролю такого рода.

Если это не сработает, то ЕС может приостановить программы сотрудничества с тем же Ираком или Афганистаном. Потери от таких приостановок для этих государств будут очень значительные – десятки и сотни миллионов долларов – и несопоставимы с тем, что можно заработать, отправляя мигрантов через Беларусь.

Как отвечает ЕС?

Глава Евросовета Шарль Мишель с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетил КПП на границе с Беларусью. Мишель возложил на режим Лукашенко ответственность за рост числа иностранцев, которые пытаются незаконно попасть в Литву. Кроме того, председатель Евросовета пообещал официальному Вильнюсу помощь в охране границы.

7 июля Шимоните заявила :

— Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов — отметила премьер-министр на пресс-конференции. И уточнила, что речь идет не о каменной или железной стене, а о спиральном барьере, который использует армия.

Вышеупомянутая Турция, с которой Лукашенко берет пример в ситуации с миграционным кризисом, высказала готовность помочь Литве в выявлении иностранцев, въезжающих в страну через Беларусь. Уже на следующей неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетит Турцию и лично обсудит этот вопрос с руководством страны. Предварительно Ирак также согласился помочь с возвращением мигрантов, сообщает Еврорадио .

Лукашенко удалось вызвать раздражение у Литвы и Евросоюза, однако серьезной угрозой миграционный кризис назвать сложно.

— Ответная реакция союза, в котором живет 500 млн. человек, совокупный бюджет которого превышает бюджет любой другой страны, явно может решить эту проблему, — заключает Андрей Казакевич.