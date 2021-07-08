ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кризис на границе: мелкая пакость или серьезная проблема?

08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Количество иностранцев, пытающихся незаконно пересечь границу Беларуси с Литвой, ежедневно продолжает расти. С начала года было задержано уже около полутора тысяч мигрантов. Это примерно в 20 раз больше, чем за весь прошлый год. Большинство задержанных — граждане Ирака.

Кризис на границе: мелкая пакость или серьезная проблема?

«Филин» обсудил с директором Института политических исследований «Политическая сфера» Андреем Казакевичем, зачем власти Беларуси стимулируют поток беженцев и к чему это может привести.

— Основная причина на поверхности: государственными органами была поставлена задача «отвечать». Сейчас внешнеполитическая логика белорусских властей в западном направлении такая, что всегда должна быть  реакция: если нас ударили, мы должны дать сдачи.

Механизмов «отвечать» в Беларуси немного. Были попытки использовать так называемые контрсанкции. В итоге под них попали две компании, одна из которых, Skoda, вообще собирает и привозит практически всю свою продукцию из России.

Также есть меры, связанные с перераспределением товарных потоков. Однако влиять на это сложно.

Поэтому вдобавок власти используют один из самых отчаянных механизмов —  миграционный кризис, выход из соглашения о реадмиссии, открытие границы. Кроме того, много говорится о том, что Беларусь не будет сдерживать контрабанду, в том числе наркотиков.

По словам политолога, это один из последних способов для давления на соседей в расчете на то, что они сдадутся первыми и пойдут на какие-то компромиссы.

— Вдохновляются власти, конечно, примером турецкого президента Эрдогана, который то же самое пытался проделать в отношении Европы, когда открыл все границы для беженцев из Сирии. Такой же микрокризис был на границе России и Норвегии в свое время. То есть это механизм, который ранее неоднократно использовался. Белорусские власти тоже решили с ним поиграть.

Сигналов, что Беларусь сменит тактику, сейчас нет. Напротив, эскалация конфликта ведет к тому, что напряжение между ЕС и официальным Минском будет расти. Эксперт полагает, что акция с мигрантами уже имела эффект:

— Она повлияла на общественное мнение в Литве в частности. Люди не ожидали наплыва мигрантов, а отношение к ним там не всегда хорошее. Уже есть давление на правительство, что нужно принимать меры. Поэтому можно сказать, что создать проблемы для соседней страны в определенной степени удалось.

Как ситуация будет развиваться дальше?

- Судя по той атмосфере, которую мы имеем на политическом уровне во всех соседних странах, мне не кажется, что сработает тот сценарий, на который надеются власти Беларуси. А именно прекращения санкционной политики, поиски каких-то компромиссов.

Этого не случится хотя бы потому, что у Лукашенко в такой ситуации останется в руках рубильник, механизм давления, который он всегда сможет использовать по собственной прихоти.

Думаю, европейские страны, прежде всего Литва и Польша, будут искать выходы, которые позволят окончательно решить проблему. Тут есть два варианта.

Первый — укрепление границы. Просто физически не пускать мигрантов на свою территорию. Тогда ответственность за них будут нести белорусские власти, которым придется организовывать лагеря беженцев на приграничной территории.

Второй вариант — давление на третьи страны. В Беларусь мигранты прибывают через воздушные коридоры, поэтому отследить их перемещения несложно. А правительства многих стран имеют международные обязательства по контролю такого рода.

Если это не сработает, то ЕС может приостановить программы сотрудничества с тем же Ираком или Афганистаном. Потери от таких приостановок для этих государств будут очень значительные – десятки и сотни миллионов долларов –  и несопоставимы с тем, что можно заработать, отправляя мигрантов через Беларусь.

Как отвечает ЕС?

Глава Евросовета Шарль Мишель с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните посетил КПП на границе с Беларусью. Мишель возложил на режим  Лукашенко ответственность за рост числа иностранцев, которые пытаются незаконно попасть в Литву. Кроме того, председатель Евросовета пообещал официальному Вильнюсу помощь в охране границы.

7 июля Шимоните заявила:

— Мы начнем строить дополнительный физический барьер, разделяющий Литву и Беларусь, и это станет явным знаком и определенным сдерживающим фактором для тех, кто организует поток нелегальных мигрантов — отметила премьер-министр на пресс-конференции. И уточнила, что речь идет не о каменной или железной стене, а о спиральном барьере, который использует армия.

Вышеупомянутая Турция, с которой Лукашенко берет пример в ситуации с миграционным кризисом, высказала готовность помочь Литве в выявлении иностранцев, въезжающих в страну через Беларусь. Уже на следующей неделе министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис посетит Турцию и лично обсудит этот вопрос с руководством страны. Предварительно Ирак также согласился помочь с возвращением мигрантов, сообщает Еврорадио.

Лукашенко удалось вызвать раздражение у Литвы и Евросоюза, однако серьезной угрозой миграционный кризис назвать сложно.

— Ответная реакция союза, в котором живет 500 млн. человек, совокупный бюджет которого превышает бюджет любой другой страны, явно может решить эту проблему, — заключает Андрей Казакевич.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Переброска нелегальных мигрантов в Литву набирает обороты.
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Глеб не будет играть за "Аль-Хидд" из Бахрейна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by