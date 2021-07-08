Экс-посол Лещеня: Что дальше? Осталось только ввести официальное военное положение

пишет экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Прозвучавшая в связи c Днем Независимости целая серия установочных официальных выступлений выявила, что страна вступила в новый этап нагнетания и обострения ситуации. И здесь точно уж не до амнистий,экс-посол Беларуси в Словакии





цитирует ex-press.by, От образа околовоенной ситуации и многочисленных сравнений происходящего в Беларуси с событиями Великой Отечественной войны сделан качественный шаг вперед. Власть фактически объявила все происходящее продолжением той войны: «…та война не закончилась. Она, к сожалению, приобрела новые формы сегодня»,ex-press.by,





Получается, что все, кто противостоял участникам шествий на улицах, приравнены к солдатам Великой Отечественной. Включая тех представителей «силовиков», которые прославились созданием невыносимых условий для заключенных.





Как же…. Война все спишет? Ведь все настолько упрощается. Возмущаться официальными итогами прошлогодних выборов могли не иначе, как «современные коллаборанты». А врагами, стремящимися разрушить государство, объявлены те, кто просто не воспринял аргументы официальной пропаганды.





Белорусское государство сейчас действительно ослаблено и стало еще сильнее зависеть от одного партнера на международной арене. И это не вызывает восторга. Но ослаблено оно отсутствием самого главного механизма обратной связи между властью и обществом. Когда «выборы» без права выбора способствуют созданию и укреплению разделительных линий. И самая святая тема, которая могла бы стать одной из основ, объединяющих общество, с августа последовательно используется для его разделения.





По сути продолжаются попытки усилить сплоченность 25% однозначно провластной части общества за счет демонизации 35-40% убежденных сторонников протеста (если вывести некие средние значения из нескольких опросов CHATHAM HOUSE). И только. В редких публичных дискуссиях с официозными пропагандистами спорить невозможно не в силу их аргументов. А в силу того, что большинство из них переходит на истеричный крик и оскорбления, что является маркером их благонадежности для власти, но не убедительности.





И что дальше? Потребитель официальной пропаганды уже начал привыкать к рефрену «идет война». Осталось только ввести официальное военное положение. Ввести–то его можно. Только это не поможет решить острый внутриполитический кризис.