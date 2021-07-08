



Александр Глеб в Бахрейне / tribuna.by





рассказала жена футболиста Светлана. По её словам, никакого контракта на самом деле нет. Об этом @euroradioжена футболиста Светлана. По её словам, никакого контракта на самом деле нет.





Информация о том, что Глеб возвращается к спортивной карьере, появилась после появления фото Александра в окружении арабских шейхов. Даже государственное информагентство БЕЛТА написало, что 40-летний белорусский полузащитник подписал контракт и в следующем сезоне будет играть за бахрейнскую команду.





Что Глеб делает в Бахрейне, Светлана не уточнила, но сказала, что его "хотел увидеть принц".





выяснила , что Глеб поехал в Бахрейн вместе с целой "делегацией". Кроме него там ряд спортивных функционеров: от представителя НОК до экс-гимнастки Ксении Санкович, замеченной в сборе арбузов на участке Лукашенко. Зато @tribyna_by, что Глеб поехал в Бахрейн вместе с целой "делегацией". Кроме него там ряд спортивных функционеров: от представителя НОК до экс-гимнастки Ксении Санкович, замеченной в сборе арбузов на участке Лукашенко.











