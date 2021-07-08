Из-за ситуации в Беларуси транзит грузов Китай – ЕС может переориентироваться на Украину





Василий Боднар во время своего выступления 7 июля на сессии по транспорту, инфраструктуре и логистике в ходе форума «Украина 30: международная политика», сообщает charter97.org со ссылкой на БелаПАН. Транзит грузов по направлению Китай - Евросоюз из-за событий в Беларуси может переориентироваться на Украину. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украиныво время своего выступления 7 июля на сессии по транспорту, инфраструктуре и логистике в ходе форума «Украина 30: международная политика»,charter97.org сона БелаПАН.





– То, что изменяется качество нашей инфраструктуры, позволяет нам конкурировать с другими направлениями. Я не согласен с тем, что нас будут обходить по другим маршрутам, поскольку вы видите, что сейчас делается в Беларуси. И то же направление Китай – ЕС может переориентироваться, в том числе на Украину, если мы предложим условия и будем работать с Европейским союзом и нашими восточными партнерами над развитием инфраструктуры, сокращением времени прохождения процедур, тарифами и так далее, – считает украинский чиновник.





Он добавил, что существует программа международного сотрудничества между ЕС и странами – партнерами по организации транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА).





– Это проект, по которому мы работаем и с Европейским союзом, и с государствами Южного Кавказа, и это направление на Китай. Это реальная альтернатива, достаточно конкурентная, – пояснил Боднар.





По его словам, в настоящее время разрабатываются возможности для введения так называемой электронной подписи и цифровизации.





– Мы можем изменить существующую практику проверки документов, прохождения процедур и так далее, чтобы можно было спокойно узнать о прохождении на территории Китая груза, который вышел из Варшавы. То есть главное сейчас внедрять технологии, – отметил Боднар.





Напомним, что накануне на совещании по противодействию санкциям Лукашенко поручил запретить транзит товаров через Беларусь из Германии в Россию и Китай.