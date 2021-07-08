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Из-за ситуации в Беларуси транзит грузов Китай – ЕС может переориентироваться на Украину

08.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины.


Транзит грузов по направлению Китай - Евросоюз из-за событий в Беларуси может переориентироваться на Украину. Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время своего выступления 7 июля на сессии по транспорту, инфраструктуре и логистике в ходе форума «Украина 30: международная политика», сообщает charter97.org со ссылкой на БелаПАН.

– То, что изменяется качество нашей инфраструктуры, позволяет нам конкурировать с другими направлениями. Я не согласен с тем, что нас будут обходить по другим маршрутам, поскольку вы видите, что сейчас делается в Беларуси. И то же направление Китай – ЕС может переориентироваться, в том числе на Украину, если мы предложим условия и будем работать с Европейским союзом и нашими восточными партнерами над развитием инфраструктуры, сокращением времени прохождения процедур, тарифами и так далее, – считает украинский чиновник.

Он добавил, что существует программа международного сотрудничества между ЕС и странами – партнерами по организации транспортного коридора Европа – Кавказ – Азия (ТРАСЕКА).

– Это проект, по которому мы работаем и с Европейским союзом, и с государствами Южного Кавказа, и это направление на Китай. Это реальная альтернатива, достаточно конкурентная, – пояснил Боднар.

По его словам, в настоящее время разрабатываются возможности для введения так называемой электронной подписи и цифровизации.

– Мы можем изменить существующую практику проверки документов, прохождения процедур и так далее, чтобы можно было спокойно узнать о прохождении на территории Китая груза, который вышел из Варшавы. То есть главное сейчас внедрять технологии, – отметил Боднар.

Напомним, что накануне на совещании по противодействию санкциям Лукашенко поручил запретить транзит товаров через Беларусь из Германии в Россию и Китай.
 
 
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Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Украины.
 
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