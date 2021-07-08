Таджикистан просит ОДКБ о помощи в охране границы с Афганистаном









По словам Султонова, 5 июля талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.





передает Еврорадио, что в одиночнку справится с этой задачей представляется сложным. О обращении таджикской стороны на сайте Договора о коллективной безопасности говорится,Еврорадио, что в одиночнку справится с этой задачей представляется сложным.





В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который как раз председательствует в организации в 2021 году. У организации есть коллективные силы оперативного реагирования. 6 июля в Таджикистан прилетел начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров для оценки ситуации на границе с Афганистаном.





Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны воинского контингента США и стран НАТО. В 2020 году США и представители "Талибана" подписали в Дохе соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев, обмен пленными и начало диалога с властями страны. Афганские военные теперь контролируют всю военную инфраструктуру в стране, однако, как утверждают талибы, часто сдают ее без боя.





"Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности, — говорит обозреватель BBC в Афганистане Давуд Азами. — Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных".