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Таджикистан просит ОДКБ о помощи в охране границы с Афганистаном

08.07.2021 08:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Около 1500 военнослужащих Афганистана в ходе вооруженных столкновений с талибами перешли границу Таджикистана за последние две недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Таджикистана при ОДКБ Хасана Султонова.



По словам Султонова, 5 июля талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан ИРА, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров.

О обращении таджикской стороны на сайте Договора о коллективной безопасности говорится, передает Еврорадио, что в одиночнку справится с этой задачей представляется сложным. 

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, который как раз председательствует в организации в 2021 году. У организации есть коллективные силы оперативного реагирования. 6 июля в Таджикистан прилетел начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров для оценки ситуации на границе с Афганистаном. 

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода из страны воинского контингента США и стран НАТО. В 2020 году США и представители "Талибана" подписали в Дохе соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев, обмен пленными и начало диалога с властями страны. Афганские военные теперь контролируют всю военную инфраструктуру в стране, однако, как утверждают талибы, часто сдают ее без боя.

"Быстрый вывод сил США и НАТО оказал деморализующее воздействие на афганские силы безопасности, —  говорит обозреватель BBC в Афганистане Давуд Азами. —  Из-за того, что талибы одновременно наступают на нескольких фронтах, правительственные силы чувствуют, что у них нет возможностей и ресурсов для защиты своих позиций в ряде районов страны, особенно при отсутствии поддержки с воздуха со стороны американских военных".
 
 
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Около 1500 военнослужащих Афганистана в ходе вооруженных столкновений с талибами перешли границу Таджикистана за последние две недели, сообщает "Интерфакс" со...
 
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