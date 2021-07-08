Адвокат Лаевский: «Многие белорусы не поверили в обвинение Бабарико»

Источник материала: Салiдарнасць

Защита экс-претендента в президенты оспорила обвинение и готовится оспорить приговор.





Фото Reuters

Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Лаевский.

— Об этом мы узнали вчера утром и смогли посетить его в СИЗО-1. Он в порядке, мы показали ему все новости за день оглашения приговора, показали фото очереди в суд и многое другое. Он передает всем большой привет и признательность за поддержку, — написал Лаевский.

Он дополнил, что защита Бабарико оспорила обвинение и сейчас намерена оспорить приговор.

— Многие белорусы не поверили в обвинение Виктору Бабарико, ведь оно даже составлено абсурдно, не говоря уже про ущербность доказательственной базы. И еще больше людей понимают неправомерность вынесенного приговора, — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что «свобода для Виктора Бабарико — это наша общая производственная задача, выполнить которую возможно».