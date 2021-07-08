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Адвокат Лаевский: «Многие белорусы не поверили в обвинение Бабарико»
08.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Защита экс-претендента в президенты оспорила обвинение и готовится оспорить приговор.
Фото Reuters
Виктора Бабарико перевели из СИЗО КГБ в СИЗО-1. Об этом
— Об этом мы узнали вчера утром и смогли посетить его в СИЗО-1. Он в порядке, мы показали ему все новости за день оглашения приговора, показали фото очереди в суд и многое другое. Он передает всем большой привет и признательность за поддержку, — написал Лаевский.
Он дополнил, что защита Бабарико оспорила обвинение и сейчас намерена оспорить приговор.
— Многие белорусы не поверили в обвинение Виктору Бабарико, ведь оно даже составлено абсурдно, не говоря уже про ущербность доказательственной базы. И еще больше людей понимают неправомерность вынесенного приговора, — отметил адвокат.
Он подчеркнул, что «свобода для Виктора Бабарико — это наша общая производственная задача, выполнить которую возможно».
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Защита экс-претендента в президенты оспорила обвинение и готовится оспорить приговор.
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