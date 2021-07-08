Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лидском районе в Немане утонул пенсионер. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"7 июля в 11.30 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в реке Неман возле деревни Мотевичи Лидского района Гродненской области", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший гражданин 1961 года рождения, пенсионер.-0-