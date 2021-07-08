Склад сельхозпредприятия горел в Барановичском районе

Источник материала: БелТА

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе горел склад экспериментальной базы "Вольно", сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сигнал о пожаре в агрогородке Вольно поступил спасателям сегодня в 3.26. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, здание горело изнутри, кровля обрушилась, людей в помещении не было.

Пожар ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю, трактор, имущество внутри склада. Спасена рядом стоящая техника - комбайн, 5 пресс-подборщиков.

Пострадавших нет. Причина произошедшего устанавливается.-0-