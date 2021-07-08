|
Новый закон о рекламе. Никаких прицепов вдоль дорог и кастрюль по телефону
Источник материала: Навiны
С 8 июля в Беларуси меняется рекламное законодательство. Новшества направлены на то, чтобы сделать рекламу более конкретной и менее агрессивной.
Банки и МФО ответят за свои слова и слоганы
Изменения и дополнения были внесены в
В
Так, реклама о том, что банки привлекают деньги граждан во вклады и депозиты, с 8 июля должна называть вид договора.
Кроме того, банки обязаны приводить в своей рекламе размер годовой процентной ставки — другие выражения доходности прямо запрещены.
Реклама МФО в законе урегулирована впервые.
Теперь этим конторам придется называть в своей рекламе процентную ставку, а также указывать размер годовой процентной ставки за пользование микрозаймами, которые они выдают.
Жесткие ограничения ждут рекламу операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Речь идет о деятельности на рынке Форекс.
Закон запрещает МФО приводить в такой рекламе сведения, которые не подтверждены документально.
Нельзя МФО и ссылаться на полученную прибыль без упоминания того, что результаты в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем.
Называть предполагаемый размер доходов по операциям с такими инструментами тоже запрещено.
Но и это еще не всё. Реклама работы на рынке Форекс должна иметь предупредительную надпись о рискованном характере операций и неразрывной связи между возможностью получить прибыль и риском понести убытки.
Чистота в почтовом ящике гарантирована?
В законе появились два запрета на распространение рекламы.
Первый запрет касается рекламы, которая приходит гражданам по почте или которую курьеры просто бросают в почтовые ящики.
С 8 июля рекламу нельзя будет доставлять через абонентские почтовые шкафы и индивидуальные ящики граждан, если только они не согласились на это.
Согласие должно быть оформлено в письменном или электронном виде.
Рекламодатели и рекламораспространители обязаны по первому требованию владельца такого шкафа или ящика незамедлительно прекратить доставку ему рекламы.
Это требование не распространяется на рекламу в печатных СМИ и «жировках».
Второй запрет установлен в отношении рекламы, которую распространяют посредством телефонной электросвязи и электронной почты.
Такую рекламу тоже нельзя предлагать абоненту или адресату, если они не желают ее получать.
По первому требованию гражданина доставка этой рекламы должна быть прекращена. Рекламодатель и рекламораспространитель обязаны сделать это в течение одного рабочего дня, как получат такое требование.
Кроме того, с 8 июля закон прямо запрещает распространять через почтовые ящики и по телефонам рекламу похоронных услуг и сопутствующих товаров.
Ритуальным службам велено обращаться в СМИ для размещения своей рекламы.
Читайте также:
Реклама не будет больше перекрикивать саму передачу
Закон о рекламе в новой редакции также ограничивает звук рекламы.
Так, с 8 июля запрещено сопровождать звуком рекламу внутри салона транспорта общего пользования, за исключением социальной рекламы.
Кроме того, нельзя, чтобы телереклама была громче самой телепрограммы, которая прерывается на рекламу.
Изменения затронули и телерекламу во время образовательных и детских передач, включая фильмы для детей.
Рекламодателям разрешено увеличить время своего «пребывания» в этих программах и фильмах. Однако их реклама по-прежнему должна учитывать особенности детской и подростковой зрительской аудитории.
Кроме того, с 8 июля запрещено в таком телеконтенте рекламировать лекарства и всё, что связано с медициной, а также лотереи и рекламные игры.
Без БАДов, вспышек света и прицепов
Приведем еще несколько важных для граждан изменений, которые вносятся в закон о рекламе.
Во-первых, с 8 июля запрещено размещать или распространять рекламу биологически активных добавок к пище без ее согласования с Минздравом. Если только речь не идет о наружной рекламе или рекламе на транспортном средстве.
Во-вторых, наружная реклама не должна ослеплять своим светом участников дорожного движения и других потребителей рекламы, создавать иные неудобства для граждан.
Это особенно актуально для людей, которые живут напротив казино с их яркой ночной рекламой.
В-третьих, с 8 июля запрещено использовать транспортное средство, в том числе отдельно стоящий прицеп, для размещения рекламы на автодорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и в других общественных местах.
Но при условии, если этот транспорт более полугода не используется для перевозки людей, грузов или оборудования либо состояние этого транспорта исключает возможность его участия в дорожном движении.
Такие прицепы, на которых размещена, к примеру, реклама изготовителей ключей и установщиков окон, раньше годами стояли «на приколе» на улицах и во дворах городов, вызывая недовольство и автолюбителей, и пешеходов.
Подписывайтесь и читайте нас в
|
Свежие газеты
Архив (Разное)