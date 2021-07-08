Новый закон о рекламе. Никаких прицепов вдоль дорог и кастрюль по телефону

С 8 июля в Беларуси меняется рекламное законодательство. Новшества направлены на то, чтобы сделать рекламу более конкретной и менее агрессивной.





Банки и МФО ответят за свои слова и слоганы

Изменения и дополнения были внесены в закон № 225-З «О рекламе», принятый 14 лет назад.

В новую редакцию закона включены четкие требования к рекламе банков и микрофинансовых организаций (МФО).

Так, реклама о том, что банки привлекают деньги граждан во вклады и депозиты, с 8 июля должна называть вид договора.

Кроме того, банки обязаны приводить в своей рекламе размер годовой процентной ставки — другие выражения доходности прямо запрещены.

Реклама МФО в законе урегулирована впервые.

Теперь этим конторам придется называть в своей рекламе процентную ставку, а также указывать размер годовой процентной ставки за пользование микрозаймами, которые они выдают.

Жесткие ограничения ждут рекламу операций с беспоставочными внебиржевыми финансовыми инструментами. Речь идет о деятельности на рынке Форекс.

Закон запрещает МФО приводить в такой рекламе сведения, которые не подтверждены документально.

Нельзя МФО и ссылаться на полученную прибыль без упоминания того, что результаты в прошлом никак не связаны с возможными результатами в будущем.

Называть предполагаемый размер доходов по операциям с такими инструментами тоже запрещено.

Но и это еще не всё. Реклама работы на рынке Форекс должна иметь предупредительную надпись о рискованном характере операций и неразрывной связи между возможностью получить прибыль и риском понести убытки.

Чистота в почтовом ящике гарантирована?

В законе появились два запрета на распространение рекламы.

Первый запрет касается рекламы, которая приходит гражданам по почте или которую курьеры просто бросают в почтовые ящики.

С 8 июля рекламу нельзя будет доставлять через абонентские почтовые шкафы и индивидуальные ящики граждан, если только они не согласились на это.

Согласие должно быть оформлено в письменном или электронном виде.

Рекламодатели и рекламораспространители обязаны по первому требованию владельца такого шкафа или ящика незамедлительно прекратить доставку ему рекламы.

Это требование не распространяется на рекламу в печатных СМИ и «жировках».

Второй запрет установлен в отношении рекламы, которую распространяют посредством телефонной электросвязи и электронной почты.

Такую рекламу тоже нельзя предлагать абоненту или адресату, если они не желают ее получать.

По первому требованию гражданина доставка этой рекламы должна быть прекращена. Рекламодатель и рекламораспространитель обязаны сделать это в течение одного рабочего дня, как получат такое требование.

Кроме того, с 8 июля закон прямо запрещает распространять через почтовые ящики и по телефонам рекламу похоронных услуг и сопутствующих товаров.

Ритуальным службам велено обращаться в СМИ для размещения своей рекламы.

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Закон о рекламе в новой редакции также ограничивает звук рекламы.

Так, с 8 июля запрещено сопровождать звуком рекламу внутри салона транспорта общего пользования, за исключением социальной рекламы.

Кроме того, нельзя, чтобы телереклама была громче самой телепрограммы, которая прерывается на рекламу.

Изменения затронули и телерекламу во время образовательных и детских передач, включая фильмы для детей.

Рекламодателям разрешено увеличить время своего «пребывания» в этих программах и фильмах. Однако их реклама по-прежнему должна учитывать особенности детской и подростковой зрительской аудитории.

Кроме того, с 8 июля запрещено в таком телеконтенте рекламировать лекарства и всё, что связано с медициной, а также лотереи и рекламные игры.

Без БАДов, вспышек света и прицепов

Приведем еще несколько важных для граждан изменений, которые вносятся в закон о рекламе.

Во-первых, с 8 июля запрещено размещать или распространять рекламу биологически активных добавок к пище без ее согласования с Минздравом. Если только речь не идет о наружной рекламе или рекламе на транспортном средстве.

Во-вторых, наружная реклама не должна ослеплять своим светом участников дорожного движения и других потребителей рекламы, создавать иные неудобства для граждан.

Это особенно актуально для людей, которые живут напротив казино с их яркой ночной рекламой.

В-третьих, с 8 июля запрещено использовать транспортное средство, в том числе отдельно стоящий прицеп, для размещения рекламы на автодорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и в других общественных местах.

Но при условии, если этот транспорт более полугода не используется для перевозки людей, грузов или оборудования либо состояние этого транспорта исключает возможность его участия в дорожном движении.

Такие прицепы, на которых размещена, к примеру, реклама изготовителей ключей и установщиков окон, раньше годами стояли «на приколе» на улицах и во дворах городов, вызывая недовольство и автолюбителей, и пешеходов.